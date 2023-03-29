Bakan Özer rehber öğretmenlere 2 ay önce verdiği sözü tutmadı

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara’da düzenlenen ‘Akran Zorbalığını Önlemede Bütüncül Okul Yaklaşımı Çalıştayı’na katıldı.

24 Ocak 2023’te gerçekleşen çalıştayda konuşan Özer, rehber öğretmen atamalarıyla ilgili, "2023 öğretmen atamasında rehber öğretmenlerimizin her okulda en az bir tane olacak şekilde olmasını planlıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

“HER OKULA BİR DANIŞMAN SÖZÜ TUTULMADI”

28 Mart 2023’te açıklanan atama takviminde ise rehberlik alanına sadece 3 bin 604 kontenjan ayrıldı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği kontenjanlara isyan eden Psikolojik danışman/rehber öğretmenler, hayal kırıklıklarını “'Her okula bir psikolojik danışman/rehber öğretmeni atamasına öncelik vereceğiz' sözünün bizim gibi atama bekleyen rehber öğretmenler ve öğrenciler için de bir müjde olduğunu sanmıştık. Fakat bugün açıklanan kontenjanla birlikte bu bir müjde değil, aksine beklenti altı bir sayıymış. Son 4 yılda yaşanan pandemi ve deprem felaketlerinin ardından zaten halihazırda olan zorbalık, zorunlu göçün doğurduğu uyum sorunları ve davranışsal bağımlılık sorunlarının çözümü için en doğru yolun psikolojik danışmanlar/rehber öğretmenler olduğu bu kadar belliyken açıklanan kontenjan bu sorunların çözümü için yeterli değil” ifadeleriyle dile getirdi.

“BİR REHBER 500 ÖĞRENCİYLE NASIL İLGİLENSİN?”

Biriken mezun sayısının 30 bini geçtiğini ve açıklanan kontenjandan çok daha fazla atamaya ihtiyaç olduğunu belirten atama bekleyen atama bekleyen psikolojik danışmanlar, öğretmen başına 500 öğrenci düştüğünü belirtirken bakan Özer’e sorularını şöyle sıraladı:

Biz psikolojik danışman/rehber öğretmenler olarak soruyoruz:

-Deprem sonrasındaki oluşan psikolojik travmaları sadece 3604 psikolojik danışman/rehberlik öğretmeni mi çözebilecek?

- Pandemi sonrasında oluşan psikolojik sorunları sadece 3604 psikolojik danışman/rehberlik öğretmeni mi çözebilecek?

- Davranışsal bağımlılık sorunlarını sadece 3604 psikolojik danışman/rehberlik öğretmeni mi çözebilecek?

- Zorunlu göçün getirdiği uyum sorunlarını sadece 3604 psikolojik danışman/rehberlik öğretmeni mi çözebilecek?

- Bir rehber öğretmeninin 500 öğrencinin her sorununu dinleyip çözebileceğine inanıyor musunuz? Bu sayının sağlıklı ve mantıklı olduğunu düşünüyor musunuz? Bu normun 500’den her okula en az 1 psikolojik danışman/rehber öğretmen olarak değiştirmek için neyi bekliyorsunuz?

- Sayın bakanımız rehber öğretmenlere her okulda 1 psikolojik danışman/rehber öğretmen sözünü verirken 3604 sayısından mı bahsediyordu yoksa o günden bugüne kontenjan düşerek bu hale mi geldi?

Bizler Türkiye’nin yetiştirdiği donanımlı psikolojik danışman/rehber öğretmenleriyiz, öğrencilerde oluşan psikolojik sorunları çözmekle ve yetiştirdiğimiz öğrenciler ile Türkiye’de gelecek toplumları şekillendirmekle görevliyiz. Sizlerden psikolojik danışmanlar olarak bu görevin en sağlıklı idrak edilebilmesi için normun 500’den her okulda 1 psikolojik danışman/rehber öğretmeni olarak düzenlenmesini ve sayın bakanımızın gerçekten bir müjde vermesini ve bu kontenjan miktarını diğer kontenjanlardan ayrı olarak revize edilmesini talep ediyoruz.