MEB’in okul öncesi kontenjanları hayal kırıklığı yarattı: Atama açığı kapatmıyor

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

Milli Eğitim Bakanlığı 45 bin öğretmen alımına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı. Buna göre, 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı.

6004 ANAOKULU İNŞA EDİLDİ

Kontenjanların açıklanmasıyla beraber okul öncesi öğretmenleri büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın temel eğitimde 10.000 okul projesi kapsamında 6004 anaokulu inşa etmesi sonrası sadece 3 bin 269 kontenjan ayırması dikkat çekti.

“AÇIĞI KAPATMAYA YETMEZ EK ATAMA İSTİYORUZ”

Her platformda açılan anaokulu sayısından gururla bahseden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e seslenen atama bekleyen öğretmenler, “6004 okulla minimum sınıf sayısı 30 bine çıktı. İkili eğitimle beraber düşündüğümüzde yapılacak olan atama açığı kapatmaya yetmemektedir. Bizim yerimize oluşan açık ücretli öğretmenlerle giderilmektedir. 2009 öncesinde okul öncesi için pilot illerde 10 bin atama yapılmıştı. Branş bazlı ek atama talep ediyoruz” dedi.

TEMEL EĞİTİMDE 10.000 OKUL PROJESİ

Milli Eğitim Bakanlığı temel eğitimde 10.000 okul projesi kapsamında 3 milyar lira bütçe ayırdığını ve 3 bin anaokulu yapılması ve 40 bin ana sınıfı açılmasının planlandığını açıklamıştı. Geçtiğimiz kasımda projenin tamamlanma etkinliğinde konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 16 Eylül 2021’de başlatılan proje sayesinde okullaşma oranının yüzde 95’e çıktığını belirtmişti.