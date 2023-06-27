Kot pantolon devi iflas etti. 50 mağazası kepenk indirdi 450 çalışan işsiz kaldı

Yeniakit'in haberine göre, ekonomik kriz hiç ulaşmadığı boyutlara ulaşırken kötü haberler peş peşe geliyor.

Önce koronavirüs pandemisi ve devamında gelen kapanmalar birçok şirketin iflas etmesine yol açtı.

Daha sonra patlak veren Rusya-Ukrayna savaşı ise yaşanan sürecin adeta tuzu biberi oldu. Dev şirketler bir bir kapanırken küçük ölçekli firmalar da bu sürece çok fazla dayanamadılar.

Bu kez haber giyim sektöründen geldi. Yine bir dev iflas bayrağını çekti. Kot mağaza zinciri Score, 450 çalışanıyla iflas başvurusunda bulundu

Giyim mağazası zinciri Score, Zutphen'deki mahkeme tarafından iflas ilan edildi. Aynı sahibin kot pantolon markası Chasin' de iflas etti. İflas, yaklaşık 450 çalışanı işinden etti.

Score, onlarca yıldır Hollanda alışveriş caddelerinde mevcuttu. Girişimci Jan Peters, 1981'de Apeldoorn'daki ilk mağazayı açtı ve ardından genişlemeye devam etti.

Zutphen mahkemesinin bildirdiğine göre, iflas sırasında Score and Chasin'in Hollanda'da 50'den fazla mağazası, bir çevrimiçi mağazası ve yurtdışındaki diğer mağazalarda satış noktaları vardı.