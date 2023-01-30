Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç'tan aşk açıklaması

İki yıllık evliliklerini 2017 yılında bitiren Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur'un tekrar görüştüğü iddiaları magazin gündemini sarstı. Geçtiğimiz aylarda Mert Aydın ile 2 aylık evliliği bitiren Merve Boluğur'un eski eşi Murat Dalkılıç ile tekrar birlikte olduğu iddiası hayranlarınıo epey sevindirmişti. İkiliden o iddialara yanıt geldi.

EVİNİN SOKAĞINDAN ÇIKTI

Murat Dalkılıç'ın sabah saatlerinde eski eşi Merve Boluğur'un Beşiktaş'ta bulunan evinin sokağından çıkması kafaları karıştırdı. Şarkıcının, o sokakta görünmesi ve hızlı adımlarla oradan ayrılması mahalle sakinlerinin de dikkatini çekti.

AŞK AÇIKLAMASI GELDİ

İddiaların ardından hayranları ikiliden açıklama bekliyordu. Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur'dan aşk iddialarına açıklama geldi.

Murat Dalkılıç 'tekrar aşk yaşıyorlar' paylaşımlarının altına, "Nası yani? Ama böyle yarım anlatıyosunuz siz de hevesimiz kursağımızda kalıyor anlatın şunu bi adam akıllı?" sözleriyle çıkan iddiaları ti'ye aldı.

Merve Boluğur'dan ise o iddialara yanıt gecikmedi. Instagram hesabından pozunu paylaşan Boluğur, "Benim sokağımda başka kumral var" sözleriyle o da iddiaları yalanlarken hayatında başka birinin olduğunun sinyalini verdi.