Özcan Deniz’in nikahından yeni kareler ortaya çıktı

Şarkıcı, oyuncu ve yönetmen Özcan Deniz, oğlu Kuzey’in annesi Feyza Aktan ile 2019 yılında olaylı bir şekilde boşandı.

Boşanmanın ardından aradığı aşkı bulan Özcan Deniz, kendisinden 24 yaş küçük modacı Samar Dadgar ile ilişki yaşamaya başladı.

Doludizgin bir ilişki süren ikili, birlikteliklerini evlilik ile taçlandırdı. Sessiz sedasız dünyaevine giren ikili, balayı için de Dubai’ye gitti.

Bir diğer yandan sahnelerin en çok kazanan isimlerinden biri olan aynı zamanda da ticaret alanında aktif olan Özcan Deniz, İranlı eşine değeri 20 milyon TL olan bir Lamborgini aldı.

Bir diğer yandan, çiftin bugüne kadar görülmeyen nikah fotoğrafları ortaya çıktı.