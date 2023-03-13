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Özcan Deniz ile Samar Dadgar'dan balayı fotoğrafları ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz ile modacı eşi Samar Dadgar, Dubai'de balayı tatillerini yapmışlardı. Samar Dadgar, Özcan Deniz ile balayında çekilmiş olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 12:01
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İşte Özcan Deniz ve Samar Dadgar'dan balayı pozları

Özcan Deniz ile Samar Dadgar'dan balayı fotoğrafları ortaya çıktı
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Ünlü şarkıcı Özcan Deniz ve modacı Samar Dadgar, Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz'in karşı çıkmalarına rağmen geçtiğimiz aylarda evlenmişlerdi.

 

 

 

 

Samar Dadgar ile Deniz, Dubai'de balayı tatillerini yaptılar. Çiftten balayı fotoğrafları geldi.

Ünlü modacı Samar Dadgar, eşi Özcan Deniz ile balayından çekildikleri fotoğrafları kişisel sosyal medya hesabından paylaştılar.

Çiftin çekilen romantik balayı fotoğrafları, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Özcan Deniz, 2018'de evlendiği ve oğlunun annesi Feyza Aktan ile olaylı bir şekilde boşanmıştı. Ayrılığın ardından Aktan, şiddet gördüğü iddiasıyla ünlü oyuncuya dava açmıştı. Şiddet davasından beraat eden Deniz, kısa bir süre sonra modacı Samar Dadgar ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

20 Ocak'ta sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan ikili, sessiz sedasız dünyaevine girdi. Çift, balayı için Dubai'yi tercih etti.

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