Özgür Özel’e kaset kumpası

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hakkında adı sanı bilinmeyen CHP üyesi Ebru Küçükaydın adlı köşe yazarı tarafından bir iddia ortaya atıldı.

Başkan Durbay gerçeği açıklayıp yasal yollara başvurduğunu belirterek özetle dedi ki;

-"2 Ağustos günü 2008’de bir bağırsak operasyonu geçirdim.

4 Eylül günü, gelen patoloji raporunda kolon kanseri olduğumu öğrendim.

Alçakça iftiralar atılırken İzmir Medicana Hastanesi’nde ilk kemoterapimi alıyordum.

Ameliyat olduğum günden bu yana organize olmuş, hazımsız bir grup tarafından planlı bir şekilde pek çok iftiraya ve yalana maruz kaldım.

Geçtiğimiz gün ise bir alçak tarafından son derece çirkin, ipe sapa gelmez, baştan sona yalanlarla dolu bir yazı dolaşıma sokularak ben, ailem ve Sayın Genel Başkanım hedef gösterildi, iftiraya uğradım.

100’den fazla kişi ve kurum tarafımca mahkemeye verildi.

Hakkımda bu adice iftiraları atan alçaklardan hukuk önünde hesap sorup, hepsini tek tek mahkûm ettireceğim.

Ne acıdır ki biz kadınlar bu toplumda sadece fiziki şiddet, taciz ve cinayetle karşı karşıya kalmıyor, böylesi vicdansız erkek egemen siyasi hesaplaşmalarla da hedef alınıyoruz."

Her kelimesi çok önemli ama son cümlesinde yer alan, “erkek egemen siyasi hesaplaşmalar” ifadesi çok çarpıcı.

Özgür Özel’le kim siyasi hesaplaşma içerisinde?

Bu soruya elbette yanıt veremem.

CHP’nin gölge Ulaştırma Bakanı ve Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu’nun şu açıklaması bu soruya yanıt niteliğinde;

-“İlk defa CHP içinde, Genel Başkanımıza karşı ahlaksızca, namussuzca ithamlarda bulunan kendini bilmezlerle karşı karşıyayız.

Koltuk hırsları, partili kimliklerinin önüne geçen bazı arkadaşların da bu kişiliksizlere ayak uydurduğunu üzülerek görüyoruz.

Size en iyi cevabı, CHP’nin sağduyulu üyeleri zamanı geldiğinde mutlaka gösterecektir.”

Bu iftira sonrası kulağıma bir değil birkaç CHP’liden şok bir iddia geldi:

-“Recep Tayyip Erdoğan’ın elinde Özgür Özel’in kaseti var. Erdoğan-Özel normalleşmesi işte bu yüzden.”

Hemen Ulaş Karasu’yu arayıp bu iddiayı sordum.

Karasu dedi ki;

-“Evet biz de duyduk. Bu iftirayı da atıyor şerefsizler, namussuzlar. FETO’cular da sosyal medyadan bu iftira ile saldırıyorlar.

CHP içindeki bazı ahlaksızlar ise koltuk hırsı yaşıyor.

2025’te yapılacak olağan CHP kurultayı öncesi il ve ilçe kongrelerini bu hayasızca iftirayı kullanarak kazanmak istiyorlar.

Ancak vefalı, sağduyulu CHP örgütü ve seçmeni bu kumpasçılara gereken dersi en ağır şekilde verecek, ilk seçimde de partimize iktidar yolunu açacaktır.”