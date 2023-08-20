Pendik deyince aklıma neden Fenerbahçe geliyor? Fatura Şenol Güneş'e

Gürel Yurttaş / Yeniçağ

Şenol Güneş'in bir huyu var. Yeni transfer Maradona da olsa oynatmıyor. Bekliyor. Bir kaç hafta geçsin öyle forma veriyor.

Pendikspor maçında da böyle oldu. Yeni transferleri kulübede tuttu. Maça geçen haftaki kadroyla çıktı.

Bu arada... Pendik deyince aklıma nedense hep Fenerbahçe geliyor. O Pendikspor şimdi Süper Lig'de. Zaman çabuk geçiyor.

Şunu belirteyim. Pendikspor maça mahkum başlamadı. Beşiktaş' kafa tuttu. 9. dakikada Masuaku'nun şutunun üst direkten dönmesine rağmen yılmadı.

12. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ceza sahası solundan Hadziahmetovic'in kullandığı serbest vuruşa altı pas üstünde iyi yükselen Colley'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

Bu da yıldırmadı Pendikspor'u. Karşılık vermeye çalıştı Beşiktaş'a. İlk yarıda veremedi ama ikinci yarıda önde basıp beraberlik golü aramaya başladı.

Şenol hoca baktı ki maç kilitlendi; ikinci yarıda yeni transferleri peş peşe almaya başladı oyuna. Rashica, Chemberlein ve Rebiç girdi.

Amacı oyunu karşı alana yığmaktı. Ama kendi öğrencisi olan Osman Özköylü her hamlaya karşılık vermeye çalıştı.

Maçın son anlarında da enteresan bir pozisyon oldu Beşiktaş ceza alanında. Hakem Kadir Sağlam VAR'a gitti ve penaltyı verdi. Topun başına Romero geçti ve topu ağlara yolladı: 1-1.

Sözün özü şu: Beşiktaş güçlü bir takım. Pendik ise güçsüz. Ama bir puanı kaptı. Şenol hoca acilen yeni transferlerin kadroya uyumunu sağlamalı.

Tamam Pendik kalecisi Erdem çok iyi maç çıkardı ama... Yine de Beşiktaş daha iyi olmalı.