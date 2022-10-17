Kalbiniz ne kadar sağlıklı? Evde basit bir testle öğrenebilirsiniz

Her yıl milyonlarca insan kalp rahatsızlıkları nedeniyle hayatını kaybetmesi kalp sağlımıza gereken önemi veriyor muyuz? Sorusunu akıllara getirdi. Bu durumu da önlemek için kalp rahatsızlıklarını önceden teşhis etmek ve doğru tedavi yöntemini uygulamanın önemi vurgulandı.

Kalp sağlığınızı öğrenmek için evde basit bir test yapacağımızın ortaya çıkması dikkat çekti. Bu test de ellerinizi sokacağınız buzlu su hastalıklar hakkında uyarıcı olabileceğini açıklandı.

BUZLU SU İLE TESTİ YAPABİLİRSİNİZ!

Kardiyoloğa gitmeden ve bir sürü test yapmadan önce, evde kendi kalbinizin ve dolaşım sisteminizin durumunu bağımsız olarak teşhis etmeye çalışabileceğinizin açıklanması dikkat çekti. Kalbin ve dolaşım sisteminin durumunu belirlemek için yapmanız gereken test oldukça basit olması dikkatlerden kaçmadı.

İŞTE O TEST!

-İlk başta küçük bir kabı buzlu ve çok soğuk suyla doldurun.

-İkinci olarak avuç içlerinizi 30 saniye boyunca daldırın.

-Sonuçları şu şekilde değerlendirin: Parmak uçlarınız çok solgun veya mavimsi olursa, büyük olasılıkla kan dolaşımıyla ilgili sorunlarınız vardır. Eğer kızarırlarsa, şu anda her şey yolunda demektir!

KALP SAĞLIĞI İÇİN BUNLAR DA ÖNEMLİ!

Kalbin çalışması birçok faktöre bağlı olduğu vurgulandı.

Bunlar da şunlar: fiziksel aktivite, kalıtım, kilo, alınan tıbbi cihazlar ve stres.



