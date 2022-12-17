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İranlı aktris Terane Alidusti gözaltına alındı

İranlı aktris Terane Alidusti, Mahsa Emini'nin gözaltına alındıktan sonra başlayan "protestoları kışkırtmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 19:48
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Protestolar bitmiyor, cezalar ardı ardına geliyor. İranlı aktriste gözaltı cezası

İranlı aktris Terane Alidusti gözaltına alındı
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Konuya ilişkin haber İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim'de yayımlandı. Habere göre, gözaltına alınan aktris Alidusti'ye "yanlış ve çarpıtılmış içerik yayımlamak", "isyanları kışkırtmak" ve İran karşıtı grupları desteklemek" gibi suçlamalar yöneltildi. Haberde başka bir bilgi paylaşılmadı.

Terane Alidusti, 2016’da en iyi yabancı film Oscar’ı alan "Furuşende (Satıcı)" filmindeki rolü ile dünya çapında ün kazanmıştı.

BAŞÖRTÜSÜZ BİR FOTOĞRAFINI YAYIMLAMIŞTI

İranlı aktris, Mahsa Amani'nin ölümünden sonra başlayan ve üçüncü ayını geride bırakan protestolara destek için 10 Kasım'da sosyal medya hesabından başörtüsüz bir fotoğrafını yayımlamıştı.

Gösterilerle bağlantılı olarak Muhsin Şikari adlı bir kişinin idam edilmesine de 8 Aralık'ta Instagram hesabından tepki gösteren Alidusti, "Sessizliğiniz zulüm ve zalime destek manasına gelir. Kan dökülmesini seyreden ve harekete geçmeyen uluslararası örgütler insanlığın yüz karasıdır." ifadelerini kullanmıştı. (DHA)

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