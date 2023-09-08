Ramos Galatasaray'dan 13 milyon euro istedi. 1 milyona Sevilla'ya gitti. Aradaki 12 milyon parayla cami mi yapılacaktı. Şerafettin Tilki açıkladı

Hırsızlar ayağa kalkın!

Bu kez konuya balıklama girdim.

Hiç kusura bakmayın.

Transfer döneminde Ramos ile yatıp kalktık. Bizler gibi 40 yaşına merdiven dayamış İspanyol oyuncuyla yani.

Real Madrid’de başarılara imza attı.

Savunmacı olmasına rağmen kafa gollerini ağlara şahane taktı!

Emeklilik sonrası Arap sermayesi PSG’nin yolunu tutup kendini Paris’e attı.

Burada tutunamayıp son bir vurgun için yola çıktı.

Ancak burada vurgun derken tereddütte kaldım.

Galatasaray çok istedi. Yıllık 13 milyon euroluk talebine karşılık 11 milyon euroya kadar çıktı.

Beşiktaş da girdi devreye. Aracıları onlardan da 11 milyon euro istediler.

Bir de "Arabistan’da 23-25 milyon arası piyasam var. Size indirim yapıyorum" diye ekledi.

Beşiktaş çekildi.

Galatasaray da tuzağa düşmedi.

Sonuçta ne mi oldu?

Ramos eski kulübüne geri döndü.

Tabir caiz ise çıktığı yere!

Yani yetişip profesyonel olduğu Sevilla’ya.

Ee oldu ise ne mi oldu!

İşte asıl bomba burası. İspanyol medyasına göre 1.3 milyoncuk euro yıllık garanti ücret alacak.

Olacak iş değil.

İspanya'da yüzde 38 oyuncu kazancından net vergi alınıyor. Bazı indirimler ile oran bir kaç birim iniyor.

Yani bizim ihtiyar delikanlı 1 milyon ücret alacak.

Hem de ne imza parası var, ne de maç başılar. Ev, araba, uçak biletleri vb. leri.

Bonus hak getire.

Hay Allah ya!

Ramos abi Galatasaray’a gitseydi. Aradaki 12 milyon euro kim ya da, kimlerin cebinde olacaktı?

Sen var ya sen Ramos abi.

Nelere kadirsin.

Gözümüzü açtın. Ama spor medyası üç maymunu oynuyor.

Kimse bunları sorup araştırmıyor.

Aklımda deli sorular.

Aradaki menacerler.

Aracılar.

Arabacılar.

Sütçüler

Börekçiler..

Daha neler neler. Gel çık işin içinden.

Olayın sis perdesini kaldıralım.

İşin boyutu farklı.

Bir oyuncu için bir tane değil, sayısız yetki belgesi olduğunu belirten var. Şirketler, kişisel menacerler. Avukatlık büroları gibi.

Global.

Lokal temsilcilikleri.

Onların alt kolları.

Kollarının yaprakları ağaç gibi mübarek!.

Mitoz bölünme misali liste uzayıp gidiyor.

Böyle olunca da, ‘vole’ vurma peşindekiler çığ gibi büyüyor.

Her ne kadar arka planda bu yaşansa da, aradaki astronomik rakamları açıklamaya yetmiyor.

Bu geniş çarkın içinde iki ana unsur; kulüp başkan ve yönetimleri ile oyuncu. Şimdilik görülen, iki külübümüzün de tuzağa düşmediği.

Zayıf da olsa diğer ihtimal olası vurgunun ortaya çıkması durumunda yaşanacaklar yüzünden el ayak çekilmesi.

El ayak çekilince, bu olaylar işkençe!

Ramos abimm benim.

Seni çok severim

Senin ve temsilcilerinin parayı sevdiği kadar olmasa da.

Yaşa, varol. Sevilla’da mutlu ol.

(Şerafettin Tilki)