Kafasına silah dayama sevinci hayatını kararttı

Kaynak: Haber Merkezi
Kafasına silah dayama sevinci hayatını kararttı
Ruanda'nın Rayon Sports Futbol Takımı, attığı golün ardından 'siyasi mesaj' verdiği gerekçesiyle Kongolu orta saha oyuncusu Heritier Luvumbu'nun sözleşmesini feshetti.

Yerel basına yansıyan haberlere göre, Luvumbu'nun, 11 Şubat Pazar günü Police FC ile oynanan maçta serbest vuruştan golünü attıktan sonra sol eliyle ağzını kapatması ve eliyle nişan alması, Rayon Sports takımıyla yollarını ayırmasına neden oldu.

29 yaşındaki futbolcu, sözleşmesinin feshedilmesinin ardından ülkesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne döndü.

ggtdz32xwaal7mw.jpg

ggtdz32wgairdmc.jpg

İlk açıklamasında futbolcusunu kınayan Rayon Sports, ikinci bir açıklama yaparak, "Rayon Sports ve oyuncu Heritier Luvumbu, karşılıklı mutabakatla sözleşmenin feshi konusunda anlaştı" ifadelerini kullandı.

Ruanda Futbol Federasyonu da "futbolda siyasi sembollerin veya kelimelerin kullanılmasının yasak olduğu" gerekçesiyle orta saha oyuncusuna 6 ay men cezası vermişti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile Ruanda arasındaki gerilim geçen yıldan bu yana tırmanıyor. İki ülke birbirlerini, sınırları içerisindeki isyancılara destek vermekle suçluyor.

İlgili Haberler
Süper Lig'in yeni yayıncısı belli oluyor. TFF tarih açıkladı
Süper Lig yayın ihalesinde flaş gelişme. Zarftan 140 milyon Euro çıktı TFF şaşırdı!
Fenerbahçe'nin TFF'ye verdiği listede yıldız oyuncu yer almadı
Türkiye Kupası kura çekimindeki skandal canlı yayınlandı. TFF yetkilisi pişkin pişkin güldü
TFF'den Süper Kupa kararı. Parayı Arabistan'a iade edecek
TFF Galatasaray'ın imdadına yetişti. Olan Trabzonspor'a oldu
Son Haberler
Artvin'de heyelan sonucu taş ve kaya parçaları karayoluna aktı. TIR kullanılamaz hale geldi Gündem
Artvin'de heyelan sonucu taş ve kaya parçaları karayoluna aktı. TIR kullanılamaz hale geldi
Zonguldak'ta dalgalar mendireği aştı Yerel Haberler
Zonguldak'ta dalgalar mendireği aştı
Şampiyon Milli Takım İstanbul'da Spor
Şampiyon Milli Takım İstanbul'da
İstanbul'da lüks sitede hırsızlık paniği! Nöbet tutulmaya başlandı Yaşam
İstanbul'da lüks sitede hırsızlık paniği! Nöbet tutulmaya başlandı
Uzmanı epilepsi hastalarına yapılmaması gereken ilk müdahaleyi açıkladı Sağlık
Uzmanı epilepsi hastalarına yapılmaması gereken ilk müdahaleyi açıkladı
Mardin'de sokakta yürürken silahlı saldırıda yaralandı Gündem
Mardin'de sokakta yürürken silahlı saldırıda yaralandı
Astım krizinde ne yapmalı Sağlık
Astım krizinde ne yapmalı