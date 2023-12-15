Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken Fenerbahçe iddiası. Kimse beklemiyordu

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Rukiye Selçuk
Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken Fenerbahçe iddiası. Kimse beklemiyordu
Fenerbahçe'nin Spartak Trnava'yı 4-0 mağlup ettiği maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen ilginç bir tespitte bulundu.

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda Spartak Trnava'yı 4-0 mağlup ettiği maçı değerlendirdi. Rıdvan Dilmen,

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi serüveni için dikkat çeken bir iddiada bulunan Dilmen, Trnava maçındaki farkı az bulduğunu söyledi.

Sports Digitale’e konuşan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe’nin grubunda sıra dışı sonuçlar alındığını da sözlerine ekledi.

Fenerbahçe'nin maçı çok daha farklı kazanacağını beklediğini söyleyen Dilmen, "Ben 7, 8 falan bekliyordum. Yeterli pozisyonu vardı Fenerbahçe'nin. Sezon başında "yarı finali görür" şeklinde düşüncem vardı. Bu grubun favorisi Fenerbahçe'ydi. Bugün favori gibi oynadık. Hemen hemen sadece bu maçta as kadroyla çıktık. 90+4'te seyirci yanlış karara tepki gösterdi, maçtan kopmadılar" dedi.

“TRABZONSPOR MAÇI HARİÇ”

Fenerbahçe'nin bu sezon ideal kadrosuyla sadece Trabzonspor maçında kötü oynadığını kaydeden Dilmen, "Puan kaybedilmiş Adana Demirspor maçı da dahil." ifadelerini kullandı ve ekledi: Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere bu sezon Avrupa'nın en ilginç grubu bu gruptu. Ludogorets'in 5. haftada Trnava deplasmanında uzatmalarda attığı gol bizi birinci yaptı. Çünkü o gün 90+'da atmasa matematiksel olarak şansı kalmayacaktı.

“SKORLAR ADALETSİZ”

Fenerbahçe'nin grubunda sonucun adaletli, skorların adaletsiz olduğunu söyleyen Dilmen, "Nordsjaelland, Fenerbahçe ve Trnava'ya 13 gol atmış toplam. Böyle bir takım devre dışı kaldı. Biz ağır siklet takımdık bence, onlar orta sikletti. Bence adaletli bir sonuç çıktı ama skorlar adaletsizdi. Fenerbahçe sabaha kadar oynasa bu grupta kimseden 6 falan yemez, o güne denk geldi." dedi.

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