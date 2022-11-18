18 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Manchester United Ronaldo'yu mahkemeye veriyor

Manchester United Ronaldo'yu mahkemeye veriyor

Artık iplerin koptuğu Ronaldo ile kulübü Manchester United arasındaki son gelişme "Yok artık" dedirtti.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 21:10
Takip Et

Ronaldo ile Manchester United krizinde yargı yolu gözüktü

Manchester United Ronaldo'yu mahkemeye veriyor
+
Aa
-

Manchester United ile Cristiano Ronaldo arasında sinirler geriliyor. Son olarak İngiliz kulübü röportajdaki açıklamalarından dolayı Ronaldo'ya dava açacak.

Son günlerde dünya spor basının en önemli konusu olan Manchester United ile Ronaldo arasındaki gerginlik sürüyor. Ünlü oyuncu verdiği röportajda kulüp yönetimi, takım için ve teknik heyet hakkında ağır ifadeler kullanmıştı.

MAHKEME YOLU GÖZÜKTÜ

The Guardian'ın haberine göre İngiliz kulübü Portekizli yıldıza yasak getirilmesini istiyor. Manchester United'ın Cristiano Ronaldo'ya kontratını ihlal ettiği ve röportaj sırasındaki sözlerinden dolayı dava açması için avukatlarını görevlendirdiği belirtildi.

Yayıncı Piers Morgan'a yaptığı açıklamalarda son dönemdeki süreçten dolayı hayal kırıklığı yaşadığını belirten Ronaldo "Benim de insan olduğumu anlamalılar. Ailemin yanında olmak zorundayım. Kariyerime saygı duyduğun için Manchester City karşısında beni oyuna almıyorsun ama Tottenham karşısında 3 dakikalığına beni oyuna sokmak istiyorsun. Ne anlamsız. Ben 3 dakika kala oyuna alabileceğin bir oyuncu değilim. Erik ten Hag sürekli olarak 'Bana adım attığını, beni beğendiğini vs.' söylüyor. Bunların hepsi basın için" sözleriyle teknik direktörü Hag'a tepkisini dile getirmişti.


 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Tüm Senegal dua etti ama Sadio Mane düzelmedi: Dünya Kupası'nda yok
1
﻿Tüm Senegal dua etti ama Sadio Mane düzelmedi: Dünya Kupası'nda yok
﻿Tüm Senegal dua etti ama Sadio Mane düzelmedi: Dünya Kupası'nda yok
﻿Evlerinde tadilat yapan çift hazine buldu
2
﻿Evlerinde tadilat yapan çift hazine buldu
﻿Evlerinde tadilat yapan çift hazine buldu
﻿Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal'dan AKP’ye katılacak iddialarına yanıt. CHP’den istifa etmişti
3
﻿Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal'dan AKP’ye katılacak iddialarına yanıt. CHP’den istifa etmişti
﻿Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal'dan AKP’ye katılacak iddialarına yanıt. CHP’den istifa etmişti
﻿Meteoroloji'den 6 ile sarı 2 ile turuncu kodlu uyarı. Şiddetli sağanak ve fırtına var
4
﻿Meteoroloji'den 6 ile sarı 2 ile turuncu kodlu uyarı. Şiddetli sağanak ve fırtına var
﻿Meteoroloji'den 6 ile sarı 2 ile turuncu kodlu uyarı. Şiddetli sağanak ve fırtına var
﻿“Ekmek, aptal toplumların temel gıda maddesidir'' dediği için tutuklanmıştı! Cihan Kolivar hakkında yeni gelişme
5
﻿“Ekmek, aptal toplumların temel gıda maddesidir'' dediği için tutuklanmıştı! Cihan Kolivar hakkında yeni gelişme
﻿“Ekmek, aptal toplumların temel gıda maddesidir'' dediği için tutuklanmıştı! Cihan Kolivar hakkında yeni gelişme
﻿Efes Barcelona'yı devirdi
6
﻿Efes Barcelona'yı devirdi
﻿Efes Barcelona'yı devirdi
﻿Barış Yarkadaş, Erdoğan’ın yaptığı çağrının arka planını açıkladı. Akşener'e seslenip ''Masayı terk et'' demişti
7
﻿Barış Yarkadaş, Erdoğan’ın yaptığı çağrının arka planını açıkladı. Akşener'e seslenip ''Masayı terk et'' demişti
﻿Barış Yarkadaş, Erdoğan’ın yaptığı çağrının arka planını açıkladı. Akşener'e seslenip ''Masayı terk et'' demişti
﻿Kocaeli Gebze'de zincirleme trafik kazası. 2 kişi yaralandı
﻿Kocaeli Gebze'de zincirleme trafik kazası. 2 kişi yaralandı
﻿Kocaeli Gebze'de zincirleme trafik kazası. 2 kişi yaralandı
﻿Gaziantep'te polis midibüsü otomobille çarpıştı
﻿Gaziantep'te polis midibüsü otomobille çarpıştı
﻿Gaziantep'te polis midibüsü otomobille çarpıştı
﻿İklim aktivistleri Milano'da sergilenen arabaya un döktü
﻿İklim aktivistleri Milano'da sergilenen arabaya un döktü
﻿İklim aktivistleri Milano'da sergilenen arabaya un döktü
﻿Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem
﻿Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem
﻿Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.