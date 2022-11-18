Manchester United Ronaldo'yu mahkemeye veriyor

Manchester United ile Cristiano Ronaldo arasında sinirler geriliyor. Son olarak İngiliz kulübü röportajdaki açıklamalarından dolayı Ronaldo'ya dava açacak.

Son günlerde dünya spor basının en önemli konusu olan Manchester United ile Ronaldo arasındaki gerginlik sürüyor. Ünlü oyuncu verdiği röportajda kulüp yönetimi, takım için ve teknik heyet hakkında ağır ifadeler kullanmıştı.

MAHKEME YOLU GÖZÜKTÜ

The Guardian'ın haberine göre İngiliz kulübü Portekizli yıldıza yasak getirilmesini istiyor. Manchester United'ın Cristiano Ronaldo'ya kontratını ihlal ettiği ve röportaj sırasındaki sözlerinden dolayı dava açması için avukatlarını görevlendirdiği belirtildi.

Yayıncı Piers Morgan'a yaptığı açıklamalarda son dönemdeki süreçten dolayı hayal kırıklığı yaşadığını belirten Ronaldo "Benim de insan olduğumu anlamalılar. Ailemin yanında olmak zorundayım. Kariyerime saygı duyduğun için Manchester City karşısında beni oyuna almıyorsun ama Tottenham karşısında 3 dakikalığına beni oyuna sokmak istiyorsun. Ne anlamsız. Ben 3 dakika kala oyuna alabileceğin bir oyuncu değilim. Erik ten Hag sürekli olarak 'Bana adım attığını, beni beğendiğini vs.' söylüyor. Bunların hepsi basın için" sözleriyle teknik direktörü Hag'a tepkisini dile getirmişti.



