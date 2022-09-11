Saadet Partisi'nden flaş AKP iddiası. Skandal diyerek duyurdu

Saadet Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Niyazi Yanmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "SKANDAL..!!! Recep Tayyip Erdoğan bey 15 Eylül de Şanlıurfa’ya gelecek. Kalabalık olmak adam toplamak lazım. Kimse kendiliğinden gelmiyor. O zaman 250 TL'lik market kartı dağıtarak gelmelerini sağlıyorlar.. Ne duruma düştü devri iktidar" ifadesini kullandı.

Yanmaz, AKP Eyyübiye İlçe Başkanlığı önünde bir kuyruk olduğunu görüp nedenini araştıran bazı partililerin, 15 Eylül'de Şanlıurfa'ya gidecek olan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingine katılımcı teminine yönelik bir girişimi belirlediklerini vurgulayarak şunları söyledi:

“Arkadaşlarımızın yaptığı araştırmaya göre ilçe binasına sadece kadınları çağırmışlar. Burada ismi yazılan kadınlara ‘Miting alanında şu hanımı görüp, 250 TL'lik çekini alacaksın' diyorlar. Her mahalle için değişik görevliler belirlenmiş. İsimleri yazılı kadınlar kendilerine adı verilen görevliyi miting alanında bulup çekini alacakmış. Arkadaşlarımız, Eyyübiye İlçe Başkanlığı önündeki kuyruğu çekince kalabalığı hemen dağıtmışlar.”