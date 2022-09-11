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Saadet Partisi'nden flaş AKP iddiası. Skandal diyerek duyurdu

Saadet Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Niyazi Yanmaz, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 Eylül'de Şanlıurfa'ya yapacağı etkinliğin kalabalık olması için AKP İlçe Binası’nda 250 TL hediye çeki için isim yazdırıldığını ileri sürdü.

Haber Giriş: 11 Eylül 2022 Pazar - 13:27
Son Güncelleme: 11 Eylül 2022 Pazar - 13:42
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Saadet Partisi'nden flaş AKP iddiası Skandal diyerek duyurdu AKP ilçe başkanlığı 250 liralık market kartı dağıttı

Saadet Partisi'nden flaş AKP iddiası. Skandal diyerek duyurdu
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Saadet Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Niyazi Yanmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "SKANDAL..!!! Recep Tayyip Erdoğan bey 15 Eylül de Şanlıurfa’ya gelecek. Kalabalık olmak adam toplamak lazım. Kimse kendiliğinden gelmiyor. O zaman 250 TL'lik market kartı dağıtarak gelmelerini sağlıyorlar.. Ne duruma düştü devri iktidar" ifadesini kullandı.

Yanmaz, AKP Eyyübiye İlçe Başkanlığı önünde bir kuyruk olduğunu görüp nedenini araştıran bazı partililerin, 15 Eylül'de Şanlıurfa'ya gidecek olan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingine katılımcı teminine yönelik bir girişimi belirlediklerini vurgulayarak şunları söyledi:

“Arkadaşlarımızın yaptığı araştırmaya göre ilçe binasına sadece kadınları çağırmışlar. Burada ismi yazılan kadınlara ‘Miting alanında şu hanımı görüp, 250 TL'lik çekini alacaksın' diyorlar. Her mahalle için değişik görevliler belirlenmiş. İsimleri yazılı kadınlar kendilerine adı verilen görevliyi miting alanında bulup çekini alacakmış. Arkadaşlarımız, Eyyübiye İlçe Başkanlığı önündeki kuyruğu çekince kalabalığı hemen dağıtmışlar.”

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ANKARALI OLARAK.
11.09.2022 14:09
"ANAP, fakir ve dar gelirlinin  “ortadirek”  sloganıyla iktidara gelmişti.""Özal ise bir konuşmasında 'Ben fakiri sevmem” diyerek ortadirek sınıfıyla adeta dalga geçmişti." Aynı zihniyet...""  
 
Sedat
11.09.2022 13:44
Devletin paraları nerelere harcanıyor... Kimse parti parası demesin partiden maddi geliri olmayan yardım yapmaz.  
 
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