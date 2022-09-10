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  • AKP Gençlik Kolları'nın yalanına Meral Akşener’den sert tepki. Bu zihniyet İstanbul'u kaybettiğinden beri kendini toparl

AKP Gençlik Kolları'nın yalanına Meral Akşener’den sert tepki. Bu zihniyet İstanbul'u kaybettiğinden beri kendini toparlayamadı!

İYİ Parti lideri Meral Akşener, AK Gençlik Avcılar üyesinin dünkü metrobüs kazasının olduğu alandan “Binlerce yaralı, sayısı belli olmayacak kadar da ölü var” duyurusuna sert tepki gösterdi. Akşener, “O genç kızımızın videosunu ben de izledim. Allah şahittir kalbim yarıldı. Bu çocukları buralara ittiren, bu çocuklara bu konuşmaları yaptıran bir zihniyet var. Bu zihniyet İstanbul'u kaybetti, o günden beri kendini toparlayamadı" dedi.

Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 18:46
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AKP Gençlik Kolları'nın metrobüs kazası yalanına İYİ Parti lideri Meral Akşener’den sert tepki

AKP Gençlik Kolları'nın yalanına Meral Akşener’den sert tepki. Bu zihniyet İstanbul'u kaybettiğinden beri kendini toparlayamadı!
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İYİ Parti lideri Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çengelköy Eğitim, Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezi Açılış Töreni'ne katıldı. Sosyal belediyecilik anlayışının ortaya konuğu bir açılışta olduklarını ifade eden Akşener, emeği geçenlere teşekkür etti. İki buçuk yılı aşkın bir süredir il il, ilçe ilçe gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerine dikkat çeken Akşener, "Bugün adalar hariç İstanbul'un bütün ilçelerini bitirmiş olacağız" dedi.

Bazen acı bazen güzel, insan hikayeleri ile karşılaştıklarını belirten Akşener, "İstanbul'da derin yoksulluk denilen gerçekten çok yoksul evleri ziyaret ediyorum. Orada yaşayan anneler ve çocuklarla bir araya geliyoruz" şeklinde konuştu.

'İSTANBUL’U KAYBETTİKTEN SONRA KENDİLERİNİ TOPARLAYAMADILAR'

İstanbul'daki metrobüs kazası ardından AK Partili gençler tarafından bölgede çekilen bir videoyu izlediğini söyleyen Akşener, "Allah şahittir kalbim yarıldı. Bu çocukları buralara ittiren, bu konuşmaları yaptıran bir zihniyet var. Bu zihniyet İstanbul'u kaybetti, o günden beri kendini toparlayamadı. Gittikçe kötüleşiyor, gittikçe çirkinleşiyor" diye ekledi.

 

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vatandaş
10.09.2022 19:40
istanbulu kaybeden türkiyeyi kaybeder diyenler nerde acaba  
 
Gunaydin
10.09.2022 19:31
Kurtuluş savaşından beri bunlar böyle  
 
Sedat
10.09.2022 19:19
Bu kız evliyse eşine değilse biri çıkıp bununla evlenirse vay haline ayak üstü kaç tane yalan söyler acaba yüzündeki ifadeye bakın sanki ölüleri görmüş gibi inanmış davranıyor yalan yeteneği müthiş..  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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