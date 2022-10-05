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Safiye Soyman ve Faik Öztürk'e 'dolandırıcılık' suçlamasından beraat talebi

Safiye Soyman ve hayat arkadaşı Faik Öztürk, Bilecik’in Bozüyük ilçesinde şirket kurarak çok sayıda kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan yargılanıyordu. Davada mütalaa veren savcı, ünlü çift hakkında beraat talep etti.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 13:03
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Safiye Soyman ve Faik Öztürk ‘dolandırıcılık’ suçundan yargılanıyordu! Savcı beraatlarını talep etti

Safiye Soyman ve Faik Öztürk'e 'dolandırıcılık' suçlamasından beraat talebi
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Şarkıcı Safiye Soyman ile hayat arkadaşı Faik Öztürk'ün Eskişehirli bir unlu mamulleri toptancısını 100 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla tutuksuz yargılandıkları davanın, 3´üncü duruşması yapıldı. Savcı, iddianamede haklarında 10 yıla kadar hapis cezası istenen şirket yöneticisi Berrin Canbolat´ın yanı sıra Soyman ve Öztürk için dolandırıcılık suçlamasına ilişkin 'delil elde edilemediğinden' mahkemeden beraat kararı talep etti.

İddiaya göre Safiye Soyman ve Faik Öztürk çifti, 2016 yılında Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Berrin Canbolat adına kurdukları SF Müzik Yapım Gıda Turizm İnş. Tic. Ltd. şirketi üzerinden çok sayıda kişiyi dolandırdı. Şirket için yaklaşık 100 bin TL değerinde ürün tedariki için anlaşma yapan Eskişehir’de bir üretim tesisi sahibi vatandaşın şikâyeti üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianame Eskişehir 1. Ağır Cezası Mahkemesince kabul edilmişti.

“REKLAM YÜZÜ OLDUĞUM FİRMA İLE HİÇBİR TİCARİ FAALİYETTE BULUNMADIM”

İddianamede ifadesine yer verilen Faik Öztürk hakkındaki suçlamaya karşı, “SF Müzik Yapım şirketiyle aramızda reklam olarak anlaştık. Anlaşma bedeli olan parayı da aldım. İsmimin geçmesine ve marka yüzü olmama müsaade ettim. Reklam yüzü olduğum firma ile hiçbir ticari faaliyette bulunmadım. Muhtelif tarihlerde bulunmak üzere masrafların karşılanması kaydıyla iş yerine gidip, geldim. Şikâyetçi firma ile herhangi bir sipariş talebi olmamıştır” dedi.

"BİLGİM VE YETKİM YOK"

İfadesinde sözleşme karşılığı 1 yıl süreyle adının tesis tarafından kullanılmasına izin verdiğini başka bir bilgisinin olmadığını aktaran Safiye Soyman, “Bozüyük'te bulunan tesiste Safiye Soyman isminin kullanılmasına 1 yıllık süreyle müsaade ettim. Sözleşme bedeli olan parayı aldım. Tesisi işleten firmanın ticari faaliyetle ilgili bilgim ve yetkim yok. Hiçbir şekilde ticari alışverişte bulunmadım. Hiçbir belgeyi imzalamadım. Suçlamayı kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

İDDİANAMEDEN

İddianamede sanıklar Safiye Soyman, Faik Öztürk ve Berrin Canbolat hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5 bin gün adli para cezası istendi. Ayrıca cumhuriyet savcısı, suçun ‘zincirleme’ unsurlarının oluştuğu gerekçesiyle 3 sanık için de verilecek cezanın dörtte birinden, dörtte üçüne kadar artırılması talep etti.

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