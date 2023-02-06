6 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Sağlık Bakanı Koca: Yaralılara ulaşmaya çalışıyoruz

Sağlık Bakanı Koca: Yaralılara ulaşmaya çalışıyoruz

Bakan Koca, Kahramanmaraş Pazarcık'ta meydana gelen depremin ardından açıklama yaptı.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 09:18
Takip Et

Sağlık Bakanı Koca: Yaralılara ulaşmaya çalışıyoruz

Sağlık Bakanı Koca: Yaralılara ulaşmaya çalışıyoruz
+
Aa
-

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş Pazarcık’ta meydana gelen depremin ardından yaptığı açıklamada, “Yaralılara ulaşmaya çalışıyoruz” sözlerini kullandı.

Fahrettin Koca’nın Kahramanmaraş Pazarcık'ta meydana gelen depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

“Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kahramanmaraş başta olmak üzere, birçok ilimizden göçük ihbarları aldık. Muhtemel yaralılara ulaşmaya çalışıyoruz. Ayrıntılı bilgileri paylaşacağız. Büyük bir acı yaşamamayı temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bu meslekler 10 yıl sonra ortadan kaybolacak. Bu mesleğe girmeden önce dikkat
1
﻿Bu meslekler 10 yıl sonra ortadan kaybolacak. Bu mesleğe girmeden önce dikkat
﻿Bu meslekler 10 yıl sonra ortadan kaybolacak. Bu mesleğe girmeden önce dikkat
﻿Zaniolo Galatasaray'da: İtalyanlar resmen açıkladı
2
﻿Zaniolo Galatasaray'da: İtalyanlar resmen açıkladı
﻿Zaniolo Galatasaray'da: İtalyanlar resmen açıkladı
﻿Yakıt tüketimi en az olan otomobillerin listesi
3
﻿Yakıt tüketimi en az olan otomobillerin listesi
﻿Yakıt tüketimi en az olan otomobillerin listesi
﻿Başvuru yapmayan hakkını kaybedecek. Tapu sahipleri için kritik uyarı yapıldı
4
﻿Başvuru yapmayan hakkını kaybedecek. Tapu sahipleri için kritik uyarı yapıldı
﻿Başvuru yapmayan hakkını kaybedecek. Tapu sahipleri için kritik uyarı yapıldı
﻿Yarıyıl tatilinin bir gün daha uzadığı iller belli oldu
5
﻿Yarıyıl tatilinin bir gün daha uzadığı iller belli oldu
﻿Yarıyıl tatilinin bir gün daha uzadığı iller belli oldu
﻿Erdoğan’ın mitingindeki mavi bereli grubun kim olduğu ortaya çıktı
6
﻿Erdoğan’ın mitingindeki mavi bereli grubun kim olduğu ortaya çıktı
﻿Erdoğan’ın mitingindeki mavi bereli grubun kim olduğu ortaya çıktı
﻿Kerem Ökten herkesi uyardı. İstanbul’a karın yayılacağı saati açıkladı
7
﻿Kerem Ökten herkesi uyardı. İstanbul’a karın yayılacağı saati açıkladı
﻿Kerem Ökten herkesi uyardı. İstanbul’a karın yayılacağı saati açıkladı
﻿Adana'da bir çocuk enkaz altından sağ çıkarıldı
﻿Adana'da bir çocuk enkaz altından sağ çıkarıldı
﻿Adana'da bir çocuk enkaz altından sağ çıkarıldı
﻿Diyanet İşleri Başkanı: Deprem bölgesinde vatandaşlarımız camilerimizde kalabilir
﻿Diyanet İşleri Başkanı: Deprem bölgesinde vatandaşlarımız camilerimizde kalabilir
﻿Diyanet İşleri Başkanı: Deprem bölgesinde vatandaşlarımız camilerimizde kalabilir
﻿KKTC Başbakanı Üstel: 30 kişilik arama kurtarma ekibi Türkiye'ye gidecek
﻿KKTC Başbakanı Üstel: 30 kişilik arama kurtarma ekibi Türkiye'ye gidecek
﻿KKTC Başbakanı Üstel: 30 kişilik arama kurtarma ekibi Türkiye'ye gidecek
﻿Osmaniye’de ve Hatay'da 4 kişi sağ çıkarıldı
﻿Osmaniye’de ve Hatay'da 4 kişi sağ çıkarıldı
﻿Osmaniye’de ve Hatay'da 4 kişi sağ çıkarıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.