Enkaz altında 3 kişiyiz. Adana Belediyesi'nin tam karşısındayız. İnsanlar enkaz altında bekiliyor

Merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki deprem Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Adıyaman, Samsun, Adana, Trabzon başta olmak üzere birçok kentte hissedildi.

Videoda vatandaşın “Arkadaşımızdan birinden ses yok bizi duyan yardıma gelsin. Seçkinler sitesi C Blok. Büyükşehir Belediye karşısında. Enkaz altındayız. Kaşımız kanıyor.” dediği duyuluyor.

AFAD'tan yapılan açıklamada ilk belirlemelere göre 76 ölü olduğu bildirildi.

En büyüğü 6.6 olmak üzere 42 artçı deprem meydan geldi.

DEPREM SONRASI AFAD'TAN UYARI

AFAD, 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından iletişimin sürekliliğinin sağlanması için kritik uyarılarda bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ta yaşanan 7,4'lük depremin ardından vatandaşlara "Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının" uyarısı yapıldı.

AFAD tarafından yapılan uyarıda şu ifadeler kullanıldı:

"Afet ve acil durumlarda iletişimin kesintisiz sürdürülebilmesi hayati önemdedir. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapınız. Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının"

SOYLU'DAN ULUSLARARASI YARDIM ÇAĞRISI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu uluslararası yardım çağrısı yaptıklarını belirterek "Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Dördüncü seviye uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır. Bu açıdan şu andaki son durumumuz bu." dedi.

Soylu'nun açıklamaları şu şekilde:

Çok yerden ihbar geliyor. Şu anda arama kurtarma ekiplerimiz bölgelere sevk edildi. Kargo uçaklarımız hazırlanıyor, bölgelere sevk edildi. İlk işimiz arama kurtarma çalışmalarını yapmak. Bunun için de bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Dördüncü seviye uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır. Bu açıdan şu andaki son durumumuz bu.

Şu ana kadar 6 şiddetinin üzerinde 22 deprem meydana geldi. En büyüğü 6.6 şiddetinde. Şu an can kaybı noktasında açıklama yapmamız mümkün değil. Bakan arkadaşlarımızla birlikte hepimiz depremin etkilediği illere gidiyoruz. Kargo uçaklarımız hazır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Vatandaşlarımızın bulunduğu yerlerde araçları hareket ettirmemeleri önem taşımaktadır. Önceliğimiz, enkaz altından kurtarılmaları ve hastaneye sevk edilmeleridir.