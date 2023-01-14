Yıkılma tehlikesindeki tarihi fabrikada Uğur Dündar detayı ortaya çıktı. 1970’e kadar iplik ihtiyacını karşılamıştı

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

İstanbul Zeytinburnu’ndaki yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan tarihi Kazlıçeşme Dokuma Fabrikası’nın kimin olduğu ortaya çıktı.

Fabrika Uğur Dündar’ın röportaj yapmak için gittiği ancak kendilerine saldıran bahçıvanı dövdüğü Bezmen ailesine ait. Baba Fuad Bezmen’in 1928 Teşvik-i Sanayi kanunundan da yararlanarak büyüttüğü iplikler, birçok kumaş fabrikasının ihtiyacını karşılıyordu.

Arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay’ın görüntülediği fabrika ise şu an yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. 1939 yılına ait fabrikanın görselini de paylaşan Yavaşçay, “Fabrikanın ne kadar kapsamlı ve büyük olduğunu görüyoruz. Günümüze ulaşabilen yerler ise tepside pirinç kadar ancak. Elimizde kalan bu küçük yapı ise yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Bakımsızlık ve ilgisizlikten harabe durumda şuan” dedi.

1970 yılına kadar fabrikanın gazetelerde reklamlarına da rastlandığını ancak bu tarihten sonra ilanlar bulunamadığı belirten Yavaşcay ayrıca Osmanı döneminden başlayarak cumhuriyetin ilk yılları dahil iplik ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı fabrikanın Osmanlı İmparatorluğu'nun dokuma tarihini anlatan bir müzeye dönüştürülmesini öneriyor.