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Şahan Gökbakar'dan günün anlam ve önemine uygun paylaşım: Kız babası olmak ayrıcalıktır

Oyuncu Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor. Özellikle son zamanlarda siyasi gündeme dair de çarpıcı paylaşımlarda bulunan Şahan Gökbakar bu defa günün anlam ve önemine dair bir paylaşımda bulundu.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 18:38
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Şahan Gökbakar Dünya Kız Çocuklar Gününe dair paylaşım

Şahan Gökbakar'dan günün anlam ve önemine uygun paylaşım: Kız babası olmak ayrıcalıktır
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Selin Ortaçlı ile olan evliğinden bir oğlu olan Gökbakar ikinci bebeğini 2017 yılında kucağına aldı. Ela adını verdiği kızıyla zaman zaman sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaşan Şahan Gökbakar bu defa Dünya Kız Çocukları Günü'ne dair bir paylaşım yaptı.

Birlikte görüldükleri bir kareyi Instagram hesabından 'Kız babası olmak ayrıcalıktır' sözleriyle paylaşan Gökbakar, takipçilerinden bu duyarlılığıyla ilgili olarak olumlu yorumlar aldı.

DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ HAKKINDA

İlk kez 2012 yılında kutlanan Dünya Kız Çocukları Günü, UNICEF ve Birleşmiş Milletler öncülüğünde kabul görmüştür. Kız çocuklarının yaşadığı sorunları, olumsuzlukları ele alan Dünya Kız Çocukları Günü, eşitsizliği gidermek için öne çıkmıştır. 

 

 

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