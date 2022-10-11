Şahan Gökbakar'dan günün anlam ve önemine uygun paylaşım: Kız babası olmak ayrıcalıktır

Selin Ortaçlı ile olan evliğinden bir oğlu olan Gökbakar ikinci bebeğini 2017 yılında kucağına aldı. Ela adını verdiği kızıyla zaman zaman sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaşan Şahan Gökbakar bu defa Dünya Kız Çocukları Günü'ne dair bir paylaşım yaptı.

Birlikte görüldükleri bir kareyi Instagram hesabından 'Kız babası olmak ayrıcalıktır' sözleriyle paylaşan Gökbakar, takipçilerinden bu duyarlılığıyla ilgili olarak olumlu yorumlar aldı.

DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ HAKKINDA

İlk kez 2012 yılında kutlanan Dünya Kız Çocukları Günü, UNICEF ve Birleşmiş Milletler öncülüğünde kabul görmüştür. Kız çocuklarının yaşadığı sorunları, olumsuzlukları ele alan Dünya Kız Çocukları Günü, eşitsizliği gidermek için öne çıkmıştır.