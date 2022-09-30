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Şahan Gökbakar'dan Nebati'nin konuşmasına gönderme: Konjonktürel bir perspektifte, varolan...

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin bir toplantıda yaptığı konuşmaya gönderme yaptı. Gökbakar'ın o tweeti kısa sürede on binlerce paylaşım ve beğeni aldı.

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 05:08
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Şahan Gökbakar'dan Nebati'nin konuşmasına gönderme: Konjonktürel bir perspektifte, varolan...

Şahan Gökbakar'dan Nebati'nin konuşmasına gönderme: Konjonktürel bir perspektifte, varolan...
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ekonomik Dönüşüm Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

Nebati'nin yaptığı sunumdaki, "Neo klasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heteredoks yaklaşım günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöro ekonomi ile daha fazla önem kazanmaktadır" sözleri ise gündeme oturdu.

Sosyal medyada da sık sık paylaşılan bu cümleye ünlü komedyen Şahan Gökbakar'dan da gönderme geldi.

ŞAHAN GÖKBAKAR'IN PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Konjonktürel bir perspektifte, varolan neoliyakatsiz ve postcahil personaların heterojen ve irrasyonel yaklaşım döngüsünün yol açtığı kümülatif neo abandone sıçılamasyon etkisiyle yarattığı endemik pejoratif yoksunluğu sofistike bir şekilde içselleştirdik."

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Ey millet
30.09.2022 05:26
Eyyy vatandaş eyyyy TC halkı görün bakan görün bu bakan ekonominin sözde başında ülke batmış iflasla karşı karşıya adam hala bakan bu sadace bizde olur  
 
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