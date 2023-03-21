Şahan Gökbakar'dan Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a 'maden suyu' tepkisi: Sen hala istifa etmedin mi yakışıklı

Depremzedelere göndermesi gereken çadırları satan Kızılay uzun süredir tartışmaların odağında yer alan Kızılay’ın maden sularında insan sağlığını etkileyecek şekilde yüksek miktarda arsenik (ağır metaller) tespit edildiği ortaya çıktı. Şahan Gökbakar, Kızılay Başkanı Kerem Kınık’a bu kez ‘maden suyu’ üzerinden yüklendi.

BirGün’den İsmail Arı'nın ulaştığı analiz sonucunda ise maden suyundaki arsenik oranının sınır değerinin iki katı olduğu belirtildi. Belgelerde maden suyu için arsenik sınır değerinin en fazla 10 mikrogram\litre olması gerektiği ancak Kızılay’ın maden suyunda 20 mikrogram\litre arsenik tespit edildiği belirtildi. Laboratuvar, maden suyunun halk sağlığı için uygun olmadığını belirttiği analiz sonuçlarını Migros’a gönderdi.

Bu skandalın ardından Migros, Kızılay ile iletişime geçti. Migros’un iç yazışmalarında sadece Migros’un Muğla’daki deposundan 32 palet olarak ifade edilen yaklaşık 76 bin şişe maden suyunun Kızılay’a iade süreci başlatıldı. Migros, Kızılay’dan Muğla deposunda bulunan 2 TIR maden suyunu iade alması istendi. Migros’un kurum içi yazışmalarında “Depoda alan sıkıntısı yaşandığı, Kızılay’ın ‘bloke edilen’ maden sularını teslim alması’ gerektiği” ifade edildi. Migros’un ülke genelindeki diğer depolarından ne kadar maden suyunu iade ettiği ise bilinmiyor.

ŞAHAN GÖKBAKAR’DAN TEPKİ

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Kızılay Başkanı Kerem Kınık’a bu kez maden suyu skandalı üzerinden yüklendi.

“Midemiz bulandı hepsini attırdım” ifadelerini kullanan Gökbakar, “Sen hala istifa etmedin mi yakışıklı?” sorusunu sordu.

Gökbakar’ın sosyal medya paylaşımının tamamı ise şöyle:

"Evde Kızılay maden suyu içerdik Oğlum da isterdi, ona da içirirdim. Birgün gazetesinde çıkan haberle midemiz bulandı, hepsini attırdım. Afyon üretim tesisindeki pislik, küf, yosun! Rezalet. Yönetim K. Başkanı kim? Tabi ki "Yarışmayan Kerem". Sen hala istifa etmedin mi yakışıklı?"