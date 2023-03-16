Şahan Gökbakar'dan istifa eden yöneticilere tepki 'Ya beyler siz nasıl insanlarsınız? Nasıl bir vicdanınız var?'

Hatay Valisi, kaymakamlar ve il müdürlerinin AKP'den milletvekili adayı olmak için istifa etmelerinin ardından yaşananlara oyuncu Şahan Gökbakar tepki göstererek “Ya beyler siz nasıl insanlarsınız? Nasıl bir vicdanınız var?” diye sordu.

Gökbakar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı “İllerinde, bu milletin 10 binlerce evladı can veren yöneticiler görevlerinden "millet vekili" olmak için istifa ediyor. Ya beyler siz nasıl insanlarsınız? Nasıl bir vicdanınız var? Bu nasıl bir hayat! Allah’ım sen bizim akli ve ruhi dengemizi koru...”