Şota Galatasaray'ın en büyük hatasını anlattı: Bütün şampiyonları yenicem

Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Şota Arveladze, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray'ı deplasmanda 2-0 yendikleri maçı nasıl kazandıklarını anlattı.

Şota şu ifadeleri kullandı:

"Kaleye çok yakın olmak istemedik. Galatasaray'da hücum yönü iyi oyuncular var. Çok orta açıyorlar, bekleri aktif ve kanatları içeriye giriyor. Bu tarz takımlar, savunma oyuncularını çok zorluyor. Golümüz de erken geldi. Galatasaraylı oyuncular, golü erken atmak isterken acele etti ve hata yaptı. İkinci gol de güzel zamanda geldi. Sonrasında işim kolaylaştı çünkü 5'li savunmaya döndük. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok mutluyuz."

Daha sonra kupadaki hedefini açıklayan Şota, "Galatasaray'ı mağlup ettim. Şimdi Trabzonspor'u yenicem, sonra finalde kim gelirse onu yenicem. Sistem de öyle zaten. Bütün şampiyonları yenicem" dedi.