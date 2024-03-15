Son dakika... Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Türkiye'nin, Avrupa'daki tek temsilcisi konumundaki Fenerbahçe, Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'yi eleyip, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde adını çeyrek finale yazdırmıştı.
İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekimiyle Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki rakibi belli oldu.
Sarı-Lacivertli ekip Yunan ekibi Olympiakos ile eşleşti
Fenerbahçe ilk maçı 11 Nisan'da Atina'da oynayacak. Rövanş 18 Nisan'da Kadıköy'de.
Sarı-Lacivertli ekip Olympiakos'u elemesi halinde Aston Villa - Lille eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.
Yarı final müsabakaları ise 2-9 Mayıs tarihlerinde olacak.
Final karşılaşmasına 29 Mayıs 2024 tarihinde Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Ayasofya Stadyumu ev sahipliği yapacak.
İşte eşleşmeler:
ÇEYREK FİNAL
Club Brugge (Belçika)-PAOK (Yunanistan)
Olympiakos (Yunanistan)-Fenerbahçe
Aston Villa (İngiltere)-Lille (Fransa)
Viktoria Plzen (Çekya)-Fiorentina (İtalya)
YARI FİNAL
Aston Villa-Lille / Olympiakos-Fenerbahçe
Viktoria Plzen-Fiorentina / Club Brugge-PAOK