Son dakika... Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu

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Son dakika... Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Fenerbahçe; UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Finali'ndeki rakibi Yunan ekibi Olympiakos oldu.

Türkiye'nin, Avrupa'daki tek temsilcisi konumundaki Fenerbahçe, Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'yi eleyip, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde adını çeyrek finale yazdırmıştı.

İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekimiyle Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki rakibi belli oldu.

Sarı-Lacivertli ekip Yunan ekibi Olympiakos ile eşleşti

Fenerbahçe ilk maçı 11 Nisan'da Atina'da oynayacak. Rövanş 18 Nisan'da Kadıköy'de.

Sarı-Lacivertli ekip Olympiakos'u elemesi halinde Aston Villa - Lille eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.

Yarı final müsabakaları ise 2-9 Mayıs tarihlerinde olacak.

Final karşılaşmasına 29 Mayıs 2024 tarihinde Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Ayasofya Stadyumu ev sahipliği yapacak.

İşte eşleşmeler:

ÇEYREK FİNAL

Club Brugge (Belçika)-PAOK (Yunanistan)
Olympiakos (Yunanistan)-Fenerbahçe
Aston Villa (İngiltere)-Lille (Fransa)
Viktoria Plzen (Çekya)-Fiorentina (İtalya)

YARI FİNAL

Aston Villa-Lille / Olympiakos-Fenerbahçe
Viktoria Plzen-Fiorentina / Club Brugge-PAOK

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