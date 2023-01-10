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Teknoloji devinden hizmetçi robot. Tarih de verildi

Samsung, EX1 yardımcı robotunu bu yıl piyasaya sürecek.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 08:31
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Samsung’dan hizmetçi robot geliyor

Teknoloji devinden hizmetçi robot. Tarih de verildi
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Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, CES 2023’te açıklamalarda bulunan Samsung CEO’su, insanlara günlük işlerde yardımcı olacak bir robot üzerinde çalıştıklarını söyledi. CEO’nun verdiği demeçe göre, EX1 isimli robot bu yıl satışa sunulacak.

YARDIMCI ROBOT 2023’TE ÇIKACAK

Samsung, yıl sonuna kadar EX1 adlı yeni bir “insan yardımcı robotu” piyasaya sürmeyi planladığını duyurdu. Açıklama, Samsung Electronics CEO’su Han Jong-hee tarafından CES 2023’te düzenlenen basın toplantısında yapıldı. Şirket, EX1’in detaylarını henüz açıklamadı, ancak bulaşık ve çamaşır yıkamak gibi basit ev işlerini yapması bekleniyor. Yeni insanlara yardımcı robot açıklaması, daha önce akıllı elektrikli süpürgeleri piyasaya sürmeye odaklanan ve geçmişte yalnızca konsept robotlar geliştiren Samsung için strateji değişikliği anlamına geliyor.

Ev işlerini yapması beklenen konsept bir robot CES 2021’de sergilenmiş, ancak satışa sunulmamıştı. Bot Handy ve JetBot 90 AI+ isimli yardımcılar, içecek doldurmak ve çamaşır yıkamak da dahil olmak üzere çeşitli ev işlerini yapabiliyordu. EX1’in Bot Handy’yi temel alıp almayacağı veya benzer yeteneklere sahip olup olmayacağı belli değil.

Samsung’un son zamanlarda robot sektörüyle yakından ilgilendiğini belirtmek gerekiyor. Robot takımlarına yönelik finansmanını genişletti ve yakın zamanda Rainbow Robotics’e 47 milyon dolar yatırım yaptı.

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