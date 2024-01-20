Trabzonspor'a James Rodriguez bombası. Kolombiyalı yıldızı gündemine aldı

Süper Lig ekibi Trabzonspor, transfer için girişimlerini hızlandırdı.

Bu kapsamda gündeme, Brezilya Serie A'da Sao Paulo forma giyen James Rodriguez geldi.

33 yaşındaki Kolombiyalı yıldız futbolcu, A milli takımının formasını da 96 kez giydi ve 27 gole imza attı.

Kolombiya Cucuta doğumlu olan sağ kanat ve sol kanatta da forma giyebilen Rodriguez'in Haziran 2025 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi sürüyor.

Aynı zamanda İspanyol vatandaşı da olan James Rodriguez için, Bordo Mavili kulüp Galatasaray maçı sonrasında bu oyuncunun transfer görüşmesini daha da sıklaştırılacak.

1.81 boyunda olan, önceki sezonlarda Porto, Monaco, Bayern Münih , Everton Oliympiakos ve Real Madrid gibi takımların formasını da giyen ve uluslararası liglerde büyük tecrübesi olan Kolombiyalı oyuncu için, şartların el vermesi halinde transfer yapılma ihtimali yükselebilir.