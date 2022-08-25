Son dakika haberi: Sanatçı Gülşen'e gözaltı kararı: Avukatından ilk açıklama geldi

Son dönemde kıyafetleri nedeniyle sık sık hedef gösterilen Gülşen'in sahnedeyken yaptığı bir konuşma sosyal medyada gündem olmuştu. Gülşen, dün akşam saatlerinde sosyal medyada paylaşılan videosunda bir kişi hakkında, "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor." ifadelerine yer vermişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu sözlerin ardından ünlü şarkıcı hakkında İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğüne yazı gönderdi. Gülşen'in yaptığı konuşma tespit edilip tutanağa dökülecek.

GEREKÇE: "HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK VEYA AŞAĞILAMA"

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Gülşen, polisler tarafından gözaltına alınarak mevcutlu olarak ifade vermek için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına götürülecek.

Gülşen hakkında imam hatip dernekleri suç duyurusunda bulunmuştu.

Öte yandan, Gülşen'in avukatı yaptığı açıklamada "Gülşen bugün kesin gözaltına alınacak." dedi.

MEB: "HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI"

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), şarkıcı Gülşen 'in imam hatip okulları ve mensuplarına yönelik ifadelerinden dolayı hukuki süreç başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan, şarkıcı Gülşen 'in, imam hatip mensuplarına yönelik sözleriyle ilgili açıklama yapıldı.

Şarkıcı Gülşen 'in, "imam hatip liselerini itham ederek bu camiaya yönelik hakaret ve iftira içeren sözlerinden dolayı kınandığı" belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kuruluşundan bu yana ülkenin milli ve manevi değerleriyle nesillerin yetiştiği bu kurumlara veya herhangi bir okul türümüze ya da bu okullarımızda eğitim gören öğrencilerimize yönelik aşağılayıcı ve ötekileştirici sözlerin sarf edilmesi asla kabul edilemez. Bakanlığımızca, söz konusu şarkıcının hakaret ve iftira içeren bu sözlerinden dolayı hukuki süreç başlatılmıştır."

AKP'DEN PEŞ PEŞE TEPKİLER

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milletimizin göz bebeği, ülkemizin en başarılı eğitim kurumlarından, mensubu olmaktan gurur duyduğumuz imam hatip liselerine karşı ortaya konulan nefret söylemini esefle kınıyorum. İmam hatiplilere ya da bir başkasına karşı sorumsuz, ötekileştirici, aşağılayıcı, düşmanlaştırıcı ifadeler kullanmak kimsenin haddi değildir." değerlendirmesinde bulundu.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabındaki paylaşımında, nefret üretmenin ve nefret yaymanın bir sanat dalı ve sanatçı faaliyeti olmadığını kaydetti.

Toplumun belirli bir kesimini "sapıklık" iddiasıyla hedef almanın ve Türkiye'yi ayrıştırmaya çalışmanın nefret suçu ve insanlık ayıbı olduğunu belirten Çelik, "Bu çarpık zihniyetin mazide kaldığını düşünüyorduk. Ancak farklı kisveler altında sürdüğünü görüyoruz. Bu nefret zihniyeti ülkemizde asla zemin bulamaz. Nefrete karşı insanlık değerlerini savunmaya devam edeceğiz. İnsanlık onuru her türlü nefretin üstündedir." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, şarkıcı Gülşen 'in imam hatip mensuplarına yönelik ifadelerine sosyal medyadan yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

Bakan Bozdağ, şunları kaydetti:

"İmam hatip liselerine ve imam hatiplilere karşı iftira, kin, nefret ve ayrımcılık yapan, bunu da ilericilik zanneden, esasında ilkellikten başka hiçbir anlam taşımayan bu çağ dışı zihniyeti şiddetle kınıyorum. Sanatçı kisvesi adı altında kin, nefret ve ayrımcılık dili kullanarak halkın bir kesimini diğer kesimine karşı tahrik etmek, sanata ve sanatçılara da yapılmış saygısızlıktır. Hiç kimsenin halkımız arasında kin, nefret, düşmanlık ve ayrımcılık yapma hakkı ve hürriyeti yoktur."