TFF'de skandallar bitmiyor. İlhan Mansız bizzat yaşadığı rezaleti anlattı

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TFF'de skandallar bitmiyor. İlhan Mansız bizzat yaşadığı rezaleti anlattı
Süper Kupa skandalıyla zirve yapan TFF'de bir başka rezaleti de eski milli futbolcu İlhan Mansız ortaya çıkardı.

Türkiye'nin konuştuğu Süper Kupa rezaleti sıcaklığını korurken Beşiktaş'ın ve Milli Takım'ın eski furbolcusu İlhan Mansız'dan çok konuşulacak bir itiraf geldi.

Mansız Türk Futbolunun neden bu TFF ile gelişemeyeceğini açıklarken bizzat şahit olduğu bir olayı anlattı.

İŞTE İLHAN MANSIZ'IN O SÖZLERİ:

UEFA A Lisansını aldım.

2012’de aldım Antalya’da.

Kurs bitti. Kurs bittikten sonra yurt dışına döndüm.

Aradan 10-15 gün geçti.

Federasyonu aradım sonuçları öğrenmek için.

Çünkü bir imtihandan geçiyoruz.

Dediler başarıyla tamamladınız. UEFA A Lisansını aldınız. Tebrik ederiz.

Şunu merak ettim.

Dedim acaba ‘O kadar hocadan sertifikayı alamayan oldu mu’ diye sorduğumda aldığım cevap beni çok şaşırttı.

Hocam dedi ‘Herkes aldı.’

Orada bazı hocalarımızın eksiklikleri vardı.

Bana şu cevap geldi:

Ya hocam onlar zaten Süper Lig’de takım çalıştırmayacaklar.

Belli bir kotamız var. Biz o kotaya göre sertifika vermek zorundayız.

Ben de şunu dedim:

Onlar belki Süper Lig’de takım çalıştırmayacaklar ama Süper Lig’de oynayabilecek oyuncuları yetiştirebilecek hocalar bunlar.

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