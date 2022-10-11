Cumhur İttifakı'na yeniden hesap yaptıracak sonuçlar. Saray'da acil durum ilan ettiren anket

Bupar Araştırma, CHP’nin başörtüsü konusunda verdiği yasa önerisiyle ilgili yurttaşın nabzını tuttu. Araştırma 4-9 Ekim arasında, 1500 kişiyle yüz yüze görüşülerek yapıldı.

"OYLARI ARTACAKTIR"

Ankette “Sizce, CHP neden başörtüsü konusunda yasa teklifi verdi” sorusu da yöneltildi. Katılımcıların yüzde 39.8’i, “Başörtüsü konusunun AKP’nin elinde siyasal bir argüman olmasını engellemek için”, yüzde 35.5’i “Zaten yasak değil. Günlük hayatta yaşananların yasal dayanağı olsun diye”, yüzde 13.9’u “Muhafazakâr seçmenden oy almak için” yanıtını verdi. Katılımcılara “CHP’nin başörtüsü ile ilgili vermiş olduğu yasa teklifi oylarının artmasını sağlar mı” diye soruldu. Katılımcıların yüzde 54.6’sı “Evet”, yüzde 43.6’sı “Hayır”, yüzde 1.8’i ise “Fikrim yok” yanıtını verdi.

Ankette “2023’te yapılacak cumhurbaşkanlığını hangi ittifakın adayı kazanır” sorusu da yer aldı. Katılımcıların yüzde 36.7’si “Cumhur İttifakı”, yüzde 60.4’ü “Millet İttifakı”, yüzde 2.9’u ise “İyi olan kazansın” diye yanıt verdi. Katılımcılara “2023 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sadece iki aday olsa, biri Recep Tayyip Erdoğan diğeri beğendiğiniz birisi olsa kime oy verirsiniz” diye de soruldu. “Her koşulda Erdoğan’a oy veririm” diyenlerin oranı yüzde 33.7, “Erdoğan’ın rakibi olan adaya oy veririm” diyenlerin oranı yüzde 46.5, “Adayın kim olacağına bağlı. Ne vaat edeceğine bağlı” diyenlerin oranı ise yüzde 19.8 oldu.

Katılımcılara son olarak “Kendinizi mutlu hissediyor musunuz” diye soruldu. Yüzde 9.5’i bu soruya “Evet”, yüzde 22.8’i “Bazen”, yüzde 67.7’si “Hayır” yanıtını verdi.

"CHP VE KILIÇDAROĞLU EZBER BOZDU"

BUPAR Araştırma Şirketi Başkanı Erdal Akaltun anket sonucunu değerlendirdi. Anket sonucunun toplumun dörtte üçünün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü ile ilgili açıklaması önemsediğini gösterdiğini belirten Akaltun, “CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu için ezber bozan bu açıklamanın, siyasal konjonktürde domino etkisi yapması olasıdır. Toplumun yaklaşık olarak yüzde 90’ı bu teklifi doğru bulmuştur. CHP iletişim kuramadığı bir sosyolojik alan ile iletişim kurduğu için bugünün kazananı olarak görülmektedir” dedi.