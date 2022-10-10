10 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Sarayın en çok güvendiği anketçi açıkladı: Yüzde 50 çıktı

Sarayın en çok güvendiği anketçi açıkladı: Yüzde 50 çıktı

MetroPOLL Araştırma Şirketi’nin yapmış olduğu son ankette katılımcılara "yaşam biçiminizin bugün tehdit altında olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusu soruldu. Anketin sonucunda halkın yüzde 50'si yarısı yaşam biçiminin tehdit altında olduğunu hissettiği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 08:49
Takip Et

MetroPOLL Araştırma Şirketi vatandaşların yüzde ellisinin yaşam biçiminin tehdit altında olduğunu hisseetiği anketi yayınladı

Sarayın en çok güvendiği anketçi açıkladı: Yüzde 50 çıktı
+
Aa
-

MetroPOLL Araştırma Şirketi, yeni bir anket sonucunu paylaştı. Araştırmada katılımcılara “Yaşam biçiminizin bugün tehdit altında olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusu soruldu. Katılımcıların yüzde 50’si bu soruya “Evet”, yüzde 47.6’sı “Hayır”, yüzde 2.4’ü ise “Fikrim yok” yanıtını verdi.

AKP seçmeninin yüzde 15.8’i, CHP seçmeninin 84.6’sı, İYİ Parti seçmeninin 77.3’ü, HDP seçmeninin 77.5’i, MHP seçmeninin 14.3’ü, Saadet Partisi’nin 46.7’si, DEVA Partisi seçmeninin ise yüzde 46.2’si “yaşam biçiminin tehdit altında” olduğunu belirtti.

Metropoll’ün yöneticisi Özer Sencar, araştırmanın sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sencar, “Kanımca, toplumun yaşamları ile ilgili giderek endişeleri artan kesimi kamunun en uç kesimine kadar yerleşen dindar ve başörtülüler değil modern, seküler ve modern muhafazakâr fertleridir. Ve bu endişe giderek artmaktadır” yorumunu yaptı.

MetroPOLL Araştırma’nın anket sonucunun değerlendirmesinde ise, “Bugün halkımızın yarısı yaşam biçiminin tehdit altında olduğunu hissetmektedir” dedi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

İZMİRLİ
10.10.2022 09:17
akp yaşam laik cumhuriyeti tehdit ediyor açık açık  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ekonomik tedbir vatandaşa. 8 Milyonluk makam aracı Kempo'ya
1
﻿Ekonomik tedbir vatandaşa. 8 Milyonluk makam aracı Kempo'ya
﻿Ekonomik tedbir vatandaşa. 8 Milyonluk makam aracı Kempo'ya
﻿Uzman isim konuya netlik getirdi. İlk arabada ÖTV indirimi beklentisi büyüyor
2
﻿Uzman isim konuya netlik getirdi. İlk arabada ÖTV indirimi beklentisi büyüyor
﻿Uzman isim konuya netlik getirdi. İlk arabada ÖTV indirimi beklentisi büyüyor
﻿Hava saldırısı Kiev maçını yarıda bıraktı. Futbolcular sığınaklara kaçtı
3
﻿Hava saldırısı Kiev maçını yarıda bıraktı. Futbolcular sığınaklara kaçtı
﻿Hava saldırısı Kiev maçını yarıda bıraktı. Futbolcular sığınaklara kaçtı
﻿Sıra dışı maçta Fenerbahçe'nin Karagümrük'ü nasıl yendiğini Fatih Saboviç açıkladı
4
﻿Sıra dışı maçta Fenerbahçe'nin Karagümrük'ü nasıl yendiğini Fatih Saboviç açıkladı
﻿Sıra dışı maçta Fenerbahçe'nin Karagümrük'ü nasıl yendiğini Fatih Saboviç açıkladı
﻿Kadıköy'deki patlamayla ilgili kafaları karıştıran açıklamalar. Vali farklı İBB Başkanı İmamoğlu farklı açıklama yaptı
5
﻿Kadıköy'deki patlamayla ilgili kafaları karıştıran açıklamalar. Vali farklı İBB Başkanı İmamoğlu farklı açıklama yaptı
﻿Kadıköy'deki patlamayla ilgili kafaları karıştıran açıklamalar. Vali farklı İBB Başkanı İmamoğlu farklı açıklama yaptı
﻿TÜİK yüzde 84 demişti. AKP'li Beyoğlu Belediyesi enflasyonu yüzde 138 olarak belirledi
6
﻿TÜİK yüzde 84 demişti. AKP'li Beyoğlu Belediyesi enflasyonu yüzde 138 olarak belirledi
﻿TÜİK yüzde 84 demişti. AKP'li Beyoğlu Belediyesi enflasyonu yüzde 138 olarak belirledi
﻿Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
7
﻿Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
﻿Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
﻿Prof. Balık: Grip vakaları arttı kovid 19 da artacak
﻿Prof. Balık: Grip vakaları arttı kovid 19 da artacak
﻿Prof. Balık: Grip vakaları arttı kovid 19 da artacak
﻿Kiev’de art arda 3 büyük patlama
﻿Kiev’de art arda 3 büyük patlama
﻿Kiev’de art arda 3 büyük patlama
﻿Türk-Alman Üniversitesi personel alacak
﻿Türk-Alman Üniversitesi personel alacak
﻿Türk-Alman Üniversitesi personel alacak
﻿Gemide zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı
﻿Gemide zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı
﻿Gemide zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.