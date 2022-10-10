Sarayın en çok güvendiği anketçi açıkladı: Yüzde 50 çıktı

MetroPOLL Araştırma Şirketi, yeni bir anket sonucunu paylaştı. Araştırmada katılımcılara “Yaşam biçiminizin bugün tehdit altında olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusu soruldu. Katılımcıların yüzde 50’si bu soruya “Evet”, yüzde 47.6’sı “Hayır”, yüzde 2.4’ü ise “Fikrim yok” yanıtını verdi.

AKP seçmeninin yüzde 15.8’i, CHP seçmeninin 84.6’sı, İYİ Parti seçmeninin 77.3’ü, HDP seçmeninin 77.5’i, MHP seçmeninin 14.3’ü, Saadet Partisi’nin 46.7’si, DEVA Partisi seçmeninin ise yüzde 46.2’si “yaşam biçiminin tehdit altında” olduğunu belirtti.

Metropoll’ün yöneticisi Özer Sencar, araştırmanın sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sencar, “Kanımca, toplumun yaşamları ile ilgili giderek endişeleri artan kesimi kamunun en uç kesimine kadar yerleşen dindar ve başörtülüler değil modern, seküler ve modern muhafazakâr fertleridir. Ve bu endişe giderek artmaktadır” yorumunu yaptı.

MetroPOLL Araştırma’nın anket sonucunun değerlendirmesinde ise, “Bugün halkımızın yarısı yaşam biçiminin tehdit altında olduğunu hissetmektedir” dedi.