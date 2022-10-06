Siyasette bütün partilere yeniden hesap yaptıracak anket. Sonuçları görünce seçim yasasındaki değişikliğin sebebini anlayacaksınız

Ankette katılımcılara, "Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Katılımcıların yanıtı yüzde 29,1 CHP olurken yüzde 28,6'sı ise AKP dedi. Ankete katılanların yüzde yüzde 8,3'ü HDP, yüzde 6'sı MHP yanıtını verdi. MHP'nin baraj altı kaldığı görüldü.

(Seçim barajı yüzde 10'dan 7'ye indirilmişti.)

Partilerin oy oranları şu şekilde oldu:

CHP: Yüzde 29,1

AKP: Yüzde 28,6

İYİ Parti: Yüzde 14,1

HDP: Yüzde 8,3

MHP: Yüzde 6,0

Zafer Partisi: Yüzde 2,5

DEVA: Yüzde 2,2

Gelecek Partisi: Yüzde 2,0

Türkiye Değişim Partisi: Yüzde 1,9

BTP: Yüzde 1,8

Memleket Partisi: Yüzde 1,4

Saadet Partisi: Yüzde 1,0

Diğer: Yüzde 1,1

Öte yandan ankette, ittifakların son durumunu da yer verildi. Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 43,2 olurken Cumhur İttifakı 34,6 oy aldı.

ALF Araştırma, 7-9 Eylül tarihleri arasında 35 ilde 3 bin 920 kişi ile yüz yüze görüşerek yaptığı anketin sonuçları şu şekildeydi:

CHP: Yüzde 28

AKP: Yüzde 27,2

İYİ Parti: Yüzde 16,9

HDP: Yüzde 8

MHP: Yüzde 6,2

DEVA Partisi: Yüzde 2,5

Zafer Partisi: Yüzde 2,3

BTP: Yüzde 1,7

Memleket Partisi: Yüzde 1,4

Gelecek Partisi: Yüzde 1,3

Saadet Partisi: Yüzde 1,1

Millet İttifakı: Yüzde 44,9

Cumhur İttifakı: Yüzde 33,4