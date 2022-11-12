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Bir lider rakiplerini ezdi geçti

ORC Araştırma, muhalefet partilerine oy vereceğini belirten seçmenlere "En Beğendiğiniz Muhalefet Lideri Hangisidir?" sorusu soruldu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yüzde 28,9 oy alarak birinci çıktı.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 12:19
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Kimse bu sonucu beklemiyordu. Bir lider rakiplerini ezdi geçti

Bir lider rakiplerini ezdi geçti
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T24'ün haberine göre, ORC Araştırma, Kasım 2022 Siyasi Gündem Araştırmasını yayımladı. Muhalefet partilerine oy vereceğini belirten seçmenlere "En Beğendiğiniz Muhalefet Lideri Hangisidir?" sorusu soruldu. İşte en sevilen muhalif liderler:

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Yüzde 1,3

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş: Yüzde 1,5

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Yüzde 2,5

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş: Yüzde 2,6

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: Yüzde 3,1

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül: Yüzde 4,8

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: Yüzde 4,3

Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Yüzde 6,4

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: Yüzde 6,9

Eski Halkların Demokratik Partisi  Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş: Yüzde 9,6

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu: Yüzde 26,8

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Yüzde 28,9

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Abbas
12.11.2022 12:43
Bu anket şirketlerinin gerçekten suyu çıktı, sahibine göre sonuç veriyorlar, bilimsellikten uzak, o yüzden her konuda olduğu gibi, anketlerde de hata çok fazla  
 
Derkan Berk
12.11.2022 12:33
Demokrasi ve kalkınmanın kitabını hayatına geçiren Ali Babacan ı tek geçerim.  
 
Derkan Berk
12.11.2022 12:32
Çok basit bir kriter: Dünyada En çok göç edilmek istenilen 3 ülke : İsveç, Norveç ve Finlandiya. Bu ülkelerin başbakanları ya da cumhurbaşkanlarının isimlerini bilen kaç kişi çıkar? Demokrasi bu işte.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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