Bir lider rakiplerini ezdi geçti

T24'ün haberine göre, ORC Araştırma, Kasım 2022 Siyasi Gündem Araştırmasını yayımladı. Muhalefet partilerine oy vereceğini belirten seçmenlere "En Beğendiğiniz Muhalefet Lideri Hangisidir?" sorusu soruldu. İşte en sevilen muhalif liderler:
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Yüzde 1,3
Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş: Yüzde 1,5
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Yüzde 2,5
Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş: Yüzde 2,6
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: Yüzde 3,1
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül: Yüzde 4,8
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: Yüzde 4,3
Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Yüzde 6,4
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: Yüzde 6,9
Eski Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş: Yüzde 9,6
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu: Yüzde 26,8
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Yüzde 28,9
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