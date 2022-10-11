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Cristiano Ronaldo Galatasaray'a transfer olacak iddiasına 2. başkandan cevap geldi

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 15:14
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Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk Ronaldo'nun Galatasaray'a gelip gelmeyeceğini açıkladı

Cristiano Ronaldo Galatasaray'a transfer olacak iddiasına 2. başkandan cevap geldi
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Takımın durumu hakkında konuşan Metin Öztürk, sene sonunda Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyon olacaklarını söyledi. Öztürk ayrıca son dönemde adı Galatasaray'la anılan dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo ile ilgili de konuştu.

"İmkan ve hikayenin buluşması lazım. Şu an Okan Buruk hocamızın yönetiminde takımımız gayet ivme aldı gidiyor. Biz eski dönemlerden hatırlarız, gelen stardır ama o bölgenin ihtiyacımıdır değil midir? Olmadığı zaman sıkıntı yaşanmıştır. Nasılsa bu senenin gündeminde yok ama hep gündemden düşmeyecek olan şey Galatasaray, Türkiye'yi dünyada temsil eden en önemli markalardan birisidir.

100. YIL MESAJI

Sportif A.Ş.'de yönetim kurulu başkan yardımcımız da söylemişti, Dursun başkanım da söylüyor. En önce Cumhuriyetimizin 100. yılında tüm branşlarda olduğu gibi futbolda da ipi göğüslemek ondan sonra da Avrupa'da bunu devam ettirmek. Şu an yapılan tüm projeler bu çerçevede gidiyor.

RONALDO İDDİASI
Galatasaray'da biz Cristiano Ronaldo'yu konuşmaktan çok önce sistemi, projeyi ve planlı olmayı konuşmalıyız. Şu an görüyorsunuz ki geçen senenin bütçesine biz dünya yıldızlarını kadromuza kattık. Önemli olan bunlardan yüksek verim almak. Ronaldo bu sene gündemimizde yok ancak Galatasaray Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden bir kulüptür.

Yeni bir yönetimiz. Geldiğimiz zaman bir planlama yoktu. Bundan önceki teknik heyet bize dosya dahil hiçbir şey bırakmamıştı. Kısa sürede bu transferler yapıldı. Çoğu daha 3. veya 4. haftada oynamaya başladı. Beklentilerimizin yüksek olduğu Mata ve Icardi var. Daha sahada yoklar. Yeni yeni süre almaya başlayacaklar. Amaç seyir zevki yüksek maçlar izletip sonunda şampiyon olmaksa Galatasaray, Okan Buruk hocamızın liderliğinde bu sene bunu gerçekleştirecek."

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