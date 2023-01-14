Müzik kariyeriyle olduğu kadar özel hayatıyla da sürekli olarak gündeme gelen Hadise, 5 ay süren Mehmet Dinçerler evliliği ardından kısa bir süre ortadan kaybolmuştu.

Sevenleriyle ayrılığı kısa süren Hadise, sosyal medyaya yaptığı dönüşle konuşulmaya devam ediyor.

Hemen her gün yeni bir paylaşımla sevenlerinin karşısına çıkan Hadise bu defa bir özçekimi onların beğenisine sundu. Ayna önünde renkli bir kıyafetle özçekim gerçekleştiren Hadise bu kareyi bir çiçek emojisiyle süsledi.

Kısa sürede binlerce beğeni alan Hadise'nin bu paylaşımına eklediği çiçek emojisine atfen 'Hadise çiçek açtı' şeklinde yorumlar geldi.