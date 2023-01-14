14 Ocak 2023 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Hadise çiçek açtı

Mehmet Dinçerler ile olan 5 aylık evliliğini eylül ayında sonlandıran Hadise, o zamandan bu yana sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Hadise'nin son paylaşımı da yine kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 22:02
Takip Et

Şarkıcı Hadise yaptığı paylaşımla takipçilerini heyecanlandırdı

Hadise çiçek açtı
+
Aa
-

Müzik kariyeriyle olduğu kadar özel hayatıyla da sürekli olarak gündeme gelen Hadise, 5 ay süren Mehmet Dinçerler evliliği ardından kısa bir süre ortadan kaybolmuştu. 

Sevenleriyle ayrılığı kısa süren Hadise, sosyal medyaya yaptığı dönüşle konuşulmaya devam ediyor. 

Hemen her gün yeni bir paylaşımla sevenlerinin karşısına çıkan Hadise bu defa bir özçekimi onların beğenisine sundu. Ayna önünde renkli bir kıyafetle özçekim gerçekleştiren Hadise bu kareyi bir çiçek emojisiyle süsledi.

Kısa sürede binlerce beğeni alan Hadise'nin bu paylaşımına eklediği çiçek emojisine atfen 'Hadise çiçek açtı' şeklinde yorumlar geldi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte gece yarısı gidenler ve gelenler. Erdoğan çok sayıda ismi görevden aldı ve atama yaptı
1
﻿İşte gece yarısı gidenler ve gelenler. Erdoğan çok sayıda ismi görevden aldı ve atama yaptı
﻿İşte gece yarısı gidenler ve gelenler. Erdoğan çok sayıda ismi görevden aldı ve atama yaptı
﻿Bir zamanlar AKP’nin kalesi olarak görülüyordu. Yüzlerce kişi AKP’den istifa edip CHP’ye geçti
2
﻿Bir zamanlar AKP’nin kalesi olarak görülüyordu. Yüzlerce kişi AKP’den istifa edip CHP’ye geçti
﻿Bir zamanlar AKP’nin kalesi olarak görülüyordu. Yüzlerce kişi AKP’den istifa edip CHP’ye geçti
﻿Çin işi IPhone 14 Pro çıktı. İşte fiyatı ve özellikleri
3
﻿Çin işi IPhone 14 Pro çıktı. İşte fiyatı ve özellikleri
﻿Çin işi IPhone 14 Pro çıktı. İşte fiyatı ve özellikleri
﻿Weghorst Manchester formasını giydi: Poz verdi
4
﻿Weghorst Manchester formasını giydi: Poz verdi
﻿Weghorst Manchester formasını giydi: Poz verdi
﻿ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında flaş adım: Biden yönetimi Kongre'den onay istedi
5
﻿ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında flaş adım: Biden yönetimi Kongre'den onay istedi
﻿ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında flaş adım: Biden yönetimi Kongre'den onay istedi
﻿Şahan Gökbakar'dan 'Kemal Sunal' açıklaması
6
﻿Şahan Gökbakar'dan 'Kemal Sunal' açıklaması
﻿Şahan Gökbakar'dan 'Kemal Sunal' açıklaması
﻿Emin Şen'den gündemi sarsacak yeni açıklamalar. İhale iddialarını ve Soylu ile ilişkisini yalanlamadı
7
﻿Emin Şen'den gündemi sarsacak yeni açıklamalar. İhale iddialarını ve Soylu ile ilişkisini yalanlamadı
﻿Emin Şen'den gündemi sarsacak yeni açıklamalar. İhale iddialarını ve Soylu ile ilişkisini yalanlamadı
﻿Çekya’da devlet başkanlığı seçimi ikinci tura kaldı
﻿Çekya’da devlet başkanlığı seçimi ikinci tura kaldı
﻿Çekya’da devlet başkanlığı seçimi ikinci tura kaldı
﻿Mısır'da 3 bin 500 yıl öncesine ait bir firavun mezarı ortaya çıkarıldı
﻿Mısır'da 3 bin 500 yıl öncesine ait bir firavun mezarı ortaya çıkarıldı
﻿Mısır'da 3 bin 500 yıl öncesine ait bir firavun mezarı ortaya çıkarıldı
﻿Biden'ın konutunda 5 gizli belge daha bulundu
﻿Biden'ın konutunda 5 gizli belge daha bulundu
﻿Biden'ın konutunda 5 gizli belge daha bulundu
﻿Yaylada koyunlarıyla birlikte 3 gün mahsur kalan aileyi ekipler kurtardı
﻿Yaylada koyunlarıyla birlikte 3 gün mahsur kalan aileyi ekipler kurtardı
﻿Yaylada koyunlarıyla birlikte 3 gün mahsur kalan aileyi ekipler kurtardı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.