Hadise'nin aşk markajı. Galatasaray maçına neden gittiği anlaşıldı

İş insanı Mehmet Dinçerler'den ayrıldıktan sonra adı pek çok isimle anılan Hadise'nin son anıldığı isin resmen bomba.

Paylaştığı ateşli karelerle adından sık sık söz ettiren Hadise dün Galatasaray'ın maçını izlemeye gitti. Forvet oyuncusu Mertens'in eşi Katrin Kerkhofs ile maçı izleyen Hadise epey eğlendi.

Hadise'nin Galatasaray maçına neden gittiği belli oldu.

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz'ın yorumcusu Ebru Şancı Öztürk, kendisine Galatasaraylı bir yıldızın eşinin bomba bir haber verdiğini söyleyip Hadise'nin Icardi'den hoşlandığını iddia etti.

Icardi bir küs bir barışık olduğu Wanda Nara'dan boşanmıştı.

37 yaşındaki Hadise'nin 93 doğumlu olan Icardi'yi yakın markaja aldığı, ünlü futbolcudan hoşlandığı iddia edildi.. Hadise'nin bu adıma karşılık Icardi'nin ne yapacağı ise merak konusu oldu.