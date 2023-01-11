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Hadise'nin şıklığının bedeli ortaya çıktı. Kürkü olay yaratmıştı

Şarkıcı Hadise, geçtiğimiz hafta Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens ve eşi Katrin Kerkhofs ile görüntülenmişti. O gece tarzıyla dikkat çeken şarkıcının şıklığının bedeli ortaya çıktı.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 13:20
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Kürkü olay yaratmıştı! Hadise'nin şıklığının bedeli ortaya çıktı

Hadise'nin şıklığının bedeli ortaya çıktı. Kürkü olay yaratmıştı
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Belçika doğumlu olan şarkıcı Hadise, geçen hafta Etiler'de bir mekanda Galatasaray'ın Belçikalı yıldız futbolcusu Dries Mertens, eşi Katrin Kerkhofs ve arkadaşları ile eğlenmişti. 

"YENİ YILA BOMBA GİBİ GİRDİK"

Mekan çıkışında "Yeni yıla bomba gibi girdik" diyen Hadise, "Sahnemizdeydik. Yeni yıla harika bir giriş yaptık. Ekip arkadaşlarımla birlikte çok güzel bir konser gerçekleştirdik. Güzel dostlarımızla da yemekteydik biraz önce" şeklinde konuşmuştu.

"HER ŞEY GÜZEL GİDİYOR"

Neşesinin bir hayli yerinde olduğu gözlenen ünlü şarkıcı, basın mensuplarının "Hakkınızda yapılan yorumları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bazen göndermeli paylaşımlar yapıyor gibisiniz" yorumuna, imalı bir tebessümle "Güzel değerlendiriyoruz yorumları. Güzel gidiyor her şey" karşılığını vermişti.

İŞTE ŞIKLIĞIN BEDELİ 

Martens çifti ile dışarı çıktığı gece tarzıyla dikkat çeken 37 yaşındaki ünlü ismin şıklığının bedeli ise yeni ortaya çıktı. 'Fenomenler Ne Giymiş?' adlı Instagram hesabının paylaştığına göre; güzel şarkıcının yırtık kot pantolonu 600 TL değerinde. Ünlü bir markaya ait olan kısa kürkü ise tam 30 bin 360 TL. 

KÜRK GERÇEK DEĞİL

Hadise'nin tarzının bedeli kadar, kürk giymesi de gündem oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları üstündekinin gerçek kürk olup olmadığını merak ederken, bazıları da; "Hadise böyle konularda çok hassas" diyerek şarkıcının gerçek kürk kullanmayacağını savundu. Kürkün sahte olduğu, söz konusu markanın gerçek hayvan kürkü ve derisi kullanmadığı ise bir başka Instagram kullanıcı tarafından açıklandı.

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