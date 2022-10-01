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Kimseye duyurmadan yapmışlar. Darphane bölmüş parçalamış gizlemiş

Sayıştay raporları derinlemesine okundukça her yerden haber fışkırıyor. Sayıştay incelemelerinin her satırından bir haber çıkıyor. İşte o satırlardan birinde darphane yönetiminin ihale kanuna nasıl çalım attığı gözler önüne serildi

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 11:36
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Darphane'den ihale kanuna çalım. Kimseye duyurmadan yapmışlar. Darphane bölmüş parçalamış gizlemiş

Kimseye duyurmadan yapmışlar. Darphane bölmüş parçalamış gizlemiş
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Sayıştay raporlarından gazeteciler için haber fışkırıyor. Aslında bu haberleri yandaş medyada göremezsiniz. Sayıştay raporlarının neresine dokunulsa habercilerin önüne haber geliyor. Onlardan biri de Darphane ve Damga Matbaası yönetimi. İşte darphane ihale kanuna öyle bir çalım atmış ki kimsenin haberi bile olmamış. Taa ki Sayıştay incelemesine kadar. 

İHALELER PARÇALANARAK YAPILMIŞ. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Darphane ve Damga Matbaası yönetiminin malzeme ihalesi düzenlemek yerine onları ufak parçalara bölerek istediği firmadan almış.

İhale kanuna göre büyükşehirlerdeki idareler 121 bin 405 lirayı aşmayan ihtiyaçları ilansız olarak hem de ihalesiz olarak yapabiliyor. Kısacası darphane alım yapacağı malzemeleri 121 Bin 405 liranın altında tutarak, istediği firmalardan almış. Kısacası ne gerek var ihaleye demiş.

121 bin 405 liranın üstündeki malzemeler için herkese açık ihalelerle temin edilmesi gerekiyor. Sayıştay Darphane'nin 2021 yılı hesaplarını inceledi ve  kuruma alınan x-ray cihazları, ambalaj, temizlik ve ofis malzemeleri gibi birçok ihtiyaç malzemesi için ihale düzenlemeden bazı firmalara para ödediğini tespit etti.

İhale kanununa göre, büyükşehir sınırlarındaki idareler 121 bin 405 lirayı, diğer idareler 40 bin 443 lirayı aşmayan ihtiyaçları ile alımlarını ilan yapmaksızın doğrudan temin usulü ile karşılayabiliyor. Bu tutarları aşan ihtiyaçların ise ilan edilerek ve herkese açık ihalelerle temin edilmesi gerekiyor.

ALIMLAR PARÇALANARAK YAPILMIŞ

Hesaplar incelendi, Sayıştay, Darphane yönetimi ihale kanuna çalım atmak için yaptığı alımları tek tek ortaya çıkardı.Darphane yönetimi bir alıma ihaleye çıkmamak için 17 parçaya böldüğü gözler önüme serildi. Bir başka ihale ise 53 partide yapıldı. Böylece ihale kanunu kulak ardı edildi. 

SAYIŞTAY MUHASEBE KAYITLARINDA DA USULSÜZLÜK TESPİT ETTİ

Darphane yönetimi dışarıya yaptırdığı altın basım işinde de muhabese kayıtlarına almadığı gibi Hazine'ye de göndermediği tespit edildi. 

Sayıştay'ın raporunda “Cumhuriyet Altını basımı sürecinde, müşteriler tarafından getirilen külçe altınların eritilerek üretime dönüştürülmesi karşılığında, ayni olarak tahsil edilen altın baskı bedelinin gelir hesaplarında muhasebeleştirilmediği ve elde edilen hasılatın Hazine'ye aktarılamadığı görülmüştür” denildi.

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ne desek boş.
1.10.2022 11:45
Artık ineklerin mutluluğunu istiyorum.  
 
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