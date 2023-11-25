Seçil Erzan kendisine bu teklifi yapan ismi açıkladı: MİT Başkanı'nı tanıyorum. Neden kaçmıyorsun!

Fon dolandırıcılığı gündemdeki yerini korurken, bankacı Seçil Erzan'ın ifadesinde kimden ne kadar aldığını tek tek açıkladığı ve kendisine yapılan teklifi açıkladığı ortaya çıktı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Seçil Erzan kendisine bu teklifi yapan ismi açıkladı: MİT Başkanı'nı tanıyorum. Neden kaçmıyorsun!

Fatih Terim Fonu olarak bilinen sistemle ünlü futbolcuları milyonlarca dolar dolandırdığı ileri sürülen ve 226 yıl hapsi istenen Seçil Erzan'ın ifadesinden çarpıcı bir detay ortaya çıktı.

Seçil Erzan, para alma sürecinde kendisine yapılan bir teklifi de açıkladı.

Hürriyet'teki habere göre; Semih Kaya ve menajeri Fırat Özdemir'le girdiği para ilişkisini anlatan Erzan, şu ifadeleri kullandı:

"Semih Kaya'dan fon adıyla 3 milyon 200 bin dolar aldım. Fakat 5 milyon 700 bin dolar geri ödememe rağmen Semih Kaya’dan yakamı kurtaramadım. Semih Kaya’ya fazladan ödediğim bu parayı Emre Belözoğlu ve Arda Turan’dan aldım. Semih Kaya ve menajeri Fırat Özdemir, 'Senin sonun iyi değil, neden kaçmıyorsun, seni Türkiye’de yaşatmazlar, benim çok tanıdığım var, MİT başkanını tanıyorum' diyerek beni sürekli tehdit etti."

Seçil Ercan'ın Arda Turan için de, "Kendisi bana bu süreçte en insanca davranan kişilerdendir. Arda Turan toplamda bana 13 milyon 900 bin dolar parayı parça parça olacak şekilde teslim etmiştir. Ben kendisine 6 milyon 400 bin dolar parayı geri ödedim ancak geri kalan parayı ödemedim. Arda Turan’dan aldığım bu paraların bir kısmını dışarıda, bir kısmını da bankada elden teslim aldım" dediği belirtildi.

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