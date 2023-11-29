'Fatih Terim Fonu paralar nerede?' 'Fikret Orman paralar nerede?'den sonra şimdi de bu çıktı

Aralarında futbolcular Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Selçuk İnan, Semih Kaya ve Fatih Terim’in damadı Volkan Bahçekapılı gibi isimlerin de bulunduğu, futbol dünyasının 18 ünlü ismini milyonlarca dolandırdığı iddia edilen bankacı Seçil Erzan’ın yargılanmasına devam ediliyor.

Ancak bu davada dolandırılan milyonlarca lira kayıp.

Paraların banka kayıtlarına girmediği bilinirken, Erzan'ın, paraları nerede kullandığı da bilinmiyor.

Herkes bu paraların nereye gittiğini konuşuyor.

Terim'in 12,5 milyon doları, Arda Turan'ın ise 13 milyon 900 bin dolarının kaybolduğu da iddia edildi.

FİKRET ORMAN PARALAR NERDE'DEN SONRA BU OLAY GÜNDEM OLDU

Beşiktaş'ın eski Başkanı Fikret Orman'ın Beşiktaş Kulübü'nün gelirleri hakkında bir açıklama yapmadan ayrılması, taraftarı kızdırmıştı. Kulüpte 102 Milyon Euro'luk bir açık bulunuyordu.

Fikret Orman'a taraftarlar tarafından yapılan 'Fikret Orman paralar nerde' tezahüratı, gündeme bomba gibi düşmüştü.

Geçtiğimiz aylarda 'Paralar nerede' sorusunu yanıtlayan Orman, ''Bunu o algıyı yapanlara sormak lazım. Çok ayıp bir şey. Rapor çıktı çıkıyor, çıksın artık bu rapor ben de bileyim. Şu an ki CEO’muz o zaman finanstan sorumluydu. Paraya o bakıyordu. Onu da işe Ahmet bey aldı, Ahmet bey de hem finansmana bakıyor, hem de icra kurulu başkanı. Bir şey varsa onlara sormak lazım. Hep algı yapıldı.'' ifadelerini kullanmıştı.