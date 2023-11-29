Fatih Terim ve Seçil Erzan'ın bir fotoğrafı daha ortaya çıktı

Futbol dünyasından Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera ve Selçuk İnan gibi isimlerinde bulunduğu 18 kişiyi 55 milyon dolar dolandırdığı gerekçesiyle 226 yıl hapsi istenen bankacı Seçil Erzan davası gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Kamuoyuna Fatih Terim Fonu olarak geçen dolandırıcılık davasında Fatih Terim’in adı iddianamede yer almadı.

Soruşturma kapsamında Fatih Terim'in ifadesi ortaya çıkmıştı.

Terim ifadesinde, “Bu fon ile alakalı Seçil Erzan’a hiç para vermedim. Fakat ben zaman zaman çalıştığım bankacılara durumumun ne olduğunu sorarım. Onlar da bana parasal durumuma ilişkin excel tablosu olacak şekilde bir görsel fotoğraf çekip bana yollarlar. 6 Nisan’da hesabımda ne olup bittiğini öğrenmek için bankada çalışan Rüya Hanım’la mesajlaştım. Gönderdiği excel tablosunda 3 kalem gözükmekteydi.

Birincisinde 219 bin 300 dolar, 47 bin 400 lira ve 3 milyon dolar şeklinde bilgiler yer alıyordu. Sonrasında Seçil Erzan olayını duyunca ben bankaya sinirlendim ve bankadaki tüm paramın, eşim Fulya Terim’in farklı bir bankadaki hesabına aktarılmasını istedim. 219 bin 300 dolar ve 47 bin 400 liranın eşimin hesabına geldiğini tespit ettim. Fakat 3 milyon dolar halen gönderilmedi.” sözlerini kullanmıştı.

BAŞKA FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Fatih Terim ve Seçil Erzan'ın başka bir fotoğrafı daha ortaya çıktı.

İşte o fotoğraf: