Seçil Erzan'ın dolar balyalarıyla görüntüleri ortaya çıktı

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Türkiye'nin gündemine oturan milyonlarca dolarlık 'Fatih Terim Fonu' dolandırıcılığında 1 numaralı sanık Seçil Erzan ve 'müşteki'lerden para alan diğer şüpheli Nazlı Can'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Dosyaya giren görüntülerde Seçil Erzan, Çorlu'da kuyumculuk yapan olan iş insanı Ömer Kahraman'ı ikna etmek için hem yanına gitti hem de sık sık görüntülü olarak görüştü. O görüşmenin fotoğraf karesi de dosyaya girdi. Erzan'ın para almak için iş insanına gönderdiği Nazlı Can'ın, balyalar halindeki paralarla verdiği pozlar da ortaya çıktı.

30-35 GÜNDE YÜZDE 20-30 GETİRİ VAADİ

Müştekilerden Ömer Kahraman ifadesinde, Seçil Erzan’a ilişkin “Hem beni telefonla arayarak hem de bizzat işletmeme gelerek bana yüksek getirisi olan bir fondan bahsetti. Şöyle ki; bu fonun yaklaşık 30-35 günlük bir vadesi olduğunu ve yüzde 20-30 arasında bir getirisinin olduğunu söyledi. Hatta Fatih Terim'in de bu fona yatırım yaptığını ayrıca birçok futbolcunun da bu fonda olduğunu, bu fona her isteyenin giremeyeceğini, arada boşluklar bulunduğu zaman değerli müşterileri dahil ettiğini söyledi” dedi.

GÖRÜŞMEYİ KAYDETMİŞ

Seçil Erzan, iş insanı Ömer Kahraman'ı ikna etmek için görüntülü görüşmeler yaptı. Kahraman ekran kaydını aldığı bu görüşmeler de dosyaya girdi.

Kahraman, Seçil Erzan’ın kendisini ikna etmesinin ardından öncelikle 300 bin doları Denizbank'ın Levent şubesindeki odasında teslim ettiğini belirtti: “İki kere Nazlı Can isimli şahıs, Çorlu'daki işletmeme gelerek benden elden 400.000 ve 300.000 dolar olmak üzere para aldı. Ayrıca Seçil yine işletmeme gençten bir şahıs gönderdi; bu şahsın Nazlı Can'ın kardeşi Kerem olduğunu söyledi. Bu şahsın kimlik fotokopisini aldım ve elden 200.000 dolar elden teslim ettim. Devam eden günlerde Nazlı Can bir kez daha işletmeme gelerek son kez 90.000 dolar daha elden teslim almıştır. Nazlı Can'a para verirken paraların ve Nazlı Can'ın içinde yer aldığı kareyi fotoğraflayarak Seçil'in telefonuna bu görseli yolladım” dedi.

İş insanın çektiği fotoğraflarda Nazlı Can’ın paralarla poz verdiği görülüyor. Nazlı Can’ın kardeşinin de para alırken çekilmiş fotoğrafları soruşturma dosyasına girdi.

ERKASAP’A DA PARA GÖNDERMİŞ

İş insanı Kahraman, Seçil Erzan’ın isteği üzerine son olarak 5.8 milyon lirayı Nur Erkasap’ın hesabına gönderdiğini belirterek detayları şöyle anlattı:

“Son olarak Seçil Erzan bana, hâlâ fonda açıklık bulunduğunu ve Nur Erkasap isimli şahsın hesabına para yatırmam gerektiğini söyleyerek göndermemi istedi. Bu kez Nur Erkasap'ın IBAN numarasına 5 milyon 884 bin TL parayı gönderdim. Sonra buna ilişkin dekontu da Seçil'e gönderdim. Bu zamana kadar sadece bir kere 100.000 doları Orion alışveriş merkezindeki işletmeme Seçil Erzan bizzat gelerek fon getirisi adı altında bana teslim etti. Bunun dışında bana ısrarla aramama ve ısrarla ofisinde ziyaret edip fonla ilgili bilgi almam sebebiyle iki parçada 100.000 ve 150.000 dolar, toplam 250.000 dolar olmak üzere Göktürk'te kafede elden teslim etti. Ancak bu zamana kadar ana paramı dahil geri iade etmemiştir. Hatta kendisiyle telefonla konuştuğumda bana Denizbank ekranında fona ilişkin görseller gösterip bankaya yurtdışından para geldiğine ilişkin sözler söyleyip beni ikna etmişti.”

ERZAN: YARISINI ÖDEDİM

Seçil Erzan ifadesinde Ömer Kahraman'ın Çorlu'da pırlanta işi yaptığını belirterek, “Ömer de fon vadettiğim kişilerdendir. Hatta Ömer Kahraman bana teslim edeceği paraları Nazlı'ya teslim etmiştir. Buna ilişkin görsel benim telefonumda yer almaktadır. Nazlı da tam hatırlamamakla birlikte Ömer'den aldığı 750.000 USD tutarındaki parayı bana getirmiştir. Fakat bu paranın yarısını ödedim, yarısını ödeyemedim” dedi.

NAZLI CAN PARAYI HEP SEÇİL'E TESLİM ETTİM

Tutuksuz yargılanan Nazlı Can ise ifadesinde şunları söyledi:

"Zaman zaman birilerinden para almışlığım bu şekilde olmuştur. Daha doğrusu tek başıma sadece bir kez Çorlu Orion AVM'de Ömer Pırlanta isimli pırlantacıdan para alıp Seçil'e teslim ettim. Bunun dışında tek başıma kimseden para almadım. Seçil ile birlikte gittiğimizde de parayı her zaman Seçil teslim almıştır. Seçil'in kime ne vaatte bulunduğunu bilmiyorum. Ben kimseyi dolandırmadım."