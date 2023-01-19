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Sedat Peker'den flaş gelişme. Cengiz Karlı’nın cenazesine çelenk gönderdi

Ünlü şarkıcı Elif Karlı'nın cezaevinde hayatını kaybeden eşi Cengiz Karlı, son yolculuğuna uğurlandı. Karlı'nın cenaze törenine, Sedat Peker'in gönderdiği çelenk dikkat çekti.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 20:36
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Sedat Peker'den Cengiz Karlı’nın cenazesine çelenk

Sedat Peker'den flaş gelişme. Cengiz Karlı’nın cenazesine çelenk gönderdi
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Tokat cezaevinde tutuklu bulunan ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen Cengiz Karlı için Ataşehir Mimar Sinan Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Alişan, Yeliz, Ferman Toprak, Cengiz Kurtoğlu, Bülent Serttaş’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim katıldı.

Cengiz Karlı, kılınan ikindi namazının ardından Kurtköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Tele1'in haberine göre cenaze töreninde çok sayıda çelenk görülürken, Sedat Peker’in de gönderdiği çelenk dikkat çekti.

Karlı, “Sarallar” olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyon kapsamında tutuklanmıştı.

 

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