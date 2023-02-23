23 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sedat Peker'in eşi Özge Peker açıklama yaptı. Depremzedeler için rekor bağışı Sedat Peker mi yaptı?

Sedat Peker'in eşi Özge Peker açıklama yaptı. Depremzedeler için rekor bağışı Sedat Peker mi yaptı?

Sedat Peker'in eşi Özge Peker açıklama yaptı. 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyasına "Kızlarım Lina, diğer kızım Mina" diyerek 50 milyon TL bağışlayan 'Savaş Ateş'in Sedat Peker olduğu öne sürüldü. O iddialara yalanlama Peker'in eşinden geldi.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 12:33
Takip Et

Sedat Peker'in eşi Özge Peker açıklama yaptı

Sedat Peker'in eşi Özge Peker açıklama yaptı. Depremzedeler için rekor bağışı Sedat Peker mi yaptı?
+
Aa
-

Halk TV yayınında miktar olarak en büyük bağışı ise 50 milyon TL ile "Savaş Ateş" isimli bir kişi yaptı.

'Savaş Ateş', "Aile şirketi olarak, Yunanistan'dan BeyazSA olarak 50 milyon TL bağışlamak istiyoruz. Kızlarım Lina ve diğer kızım Mina, onların adına bu bağışı yapıyorum. Biz her zaman Türküz, Türkiye'nin yanındayız. Tekrardan Türkiye'de ölen aileler için onların acısı bizim acımız" dedi.

ÖZGE PEKER'DEN YALANLAMA

Sedat Peker'in eşi Özge Peker sosyal medya hesabından 'Savaş Ateş' iddialarına yalanlama geldi.
Özge Peker yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Dün akşam saatlerinde Halk Tv kanalında yapılan çok değerli  bir yardım organizasyonunda yapılan bir bağışın aslında eşim tarafından yapıldığı sosyal medyada bazı internet sitelerinde yer almıştır. Bu yardım eşime ait değildir." 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Oyuncu Ayşe Kökçü'den Kenan Işık'a zehir zemberek sözler
1
﻿Oyuncu Ayşe Kökçü'den Kenan Işık'a zehir zemberek sözler
﻿Oyuncu Ayşe Kökçü'den Kenan Işık'a zehir zemberek sözler
﻿Yardım kampanyasına damga vuran iddia: 50 milyon TL bağışı yapan Sedat Peker'di
2
﻿Yardım kampanyasına damga vuran iddia: 50 milyon TL bağışı yapan Sedat Peker'di
﻿Yardım kampanyasına damga vuran iddia: 50 milyon TL bağışı yapan Sedat Peker'di
﻿Erdoğan helikopterden hangi AKP milletvekilini attı. Oda TV yazarı ortaya çıkardı
3
﻿Erdoğan helikopterden hangi AKP milletvekilini attı. Oda TV yazarı ortaya çıkardı
﻿Erdoğan helikopterden hangi AKP milletvekilini attı. Oda TV yazarı ortaya çıkardı
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan KYK yurt ücreti açıklaması
4
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan KYK yurt ücreti açıklaması
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan KYK yurt ücreti açıklaması
﻿Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'den RTÜK’ün Halk Tv Tele 1 ve Fox Tv’ye verdiği cezaya tepki
5
﻿Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'den RTÜK’ün Halk Tv Tele 1 ve Fox Tv’ye verdiği cezaya tepki
﻿Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'den RTÜK’ün Halk Tv Tele 1 ve Fox Tv’ye verdiği cezaya tepki
﻿Beşiktaş'tan TFF'ye sürpriz öneri. F.Bahçe ve G.Saray karşı çıktı
6
﻿Beşiktaş'tan TFF'ye sürpriz öneri. F.Bahçe ve G.Saray karşı çıktı
﻿Beşiktaş'tan TFF'ye sürpriz öneri. F.Bahçe ve G.Saray karşı çıktı
﻿İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi. Girişimler başladı
7
﻿İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi. Girişimler başladı
﻿İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi. Girişimler başladı
﻿NBA All-Star maçı lig tarihine geçti. Eleştirilerin odağı oldu
﻿NBA All-Star maçı lig tarihine geçti. Eleştirilerin odağı oldu
﻿NBA All-Star maçı lig tarihine geçti. Eleştirilerin odağı oldu
﻿Depremin vurduğu Hatay'da 'test' önlemi. Salgın hastalık olup olmadığı böyle takip ediliyor
﻿Depremin vurduğu Hatay'da 'test' önlemi. Salgın hastalık olup olmadığı böyle takip ediliyor
﻿Depremin vurduğu Hatay'da 'test' önlemi. Salgın hastalık olup olmadığı böyle takip ediliyor
﻿Depremden etkilenen illerdeki borçlara erteleme
﻿Depremden etkilenen illerdeki borçlara erteleme
﻿Depremden etkilenen illerdeki borçlara erteleme
﻿Bakan Kurum: 164 bin 321 bina yıkık ya da ağır hasarlı
﻿Bakan Kurum: 164 bin 321 bina yıkık ya da ağır hasarlı
﻿Bakan Kurum: 164 bin 321 bina yıkık ya da ağır hasarlı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.