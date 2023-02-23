Sedat Peker'in eşi Özge Peker açıklama yaptı. Depremzedeler için rekor bağışı Sedat Peker mi yaptı?

Halk TV yayınında miktar olarak en büyük bağışı ise 50 milyon TL ile "Savaş Ateş" isimli bir kişi yaptı.

'Savaş Ateş', "Aile şirketi olarak, Yunanistan'dan BeyazSA olarak 50 milyon TL bağışlamak istiyoruz. Kızlarım Lina ve diğer kızım Mina, onların adına bu bağışı yapıyorum. Biz her zaman Türküz, Türkiye'nin yanındayız. Tekrardan Türkiye'de ölen aileler için onların acısı bizim acımız" dedi.

ÖZGE PEKER'DEN YALANLAMA

Sedat Peker'in eşi Özge Peker sosyal medya hesabından 'Savaş Ateş' iddialarına yalanlama geldi.

Özge Peker yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Dün akşam saatlerinde Halk Tv kanalında yapılan çok değerli bir yardım organizasyonunda yapılan bir bağışın aslında eşim tarafından yapıldığı sosyal medyada bazı internet sitelerinde yer almıştır. Bu yardım eşime ait değildir."