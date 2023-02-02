Sedat Peker'in avukatı Peker'in ricasını açıkladı. Aylardır suskundu avukatı Turhan Çömez örneği verdi

Yaklaşık iki yıldır BAE'de bulunan Sedat Peker, 2021’deki video paylaşımlarıyla iktidarı hedef almış, yayınladığı videolardaki iddialar Türkiye gündemine oturmuştu. BAE'nin sosyal medya paylaşımlarına kısıtlama getirdiği Peker'in ‘söz verdiği gibi’ seçimlere iki ay kala konuşup konuşmayacağını merak ediyor. Seçim tarihinin 14 Mayıs olarak neredeyse kesinleşmesiyle birlikte beklentiler arttı.

Peker'in avukatı Ersan Barkın’a göre Sedat Peker ‘sözünde durmaya hazır.’ Ama bunu yapması şu an için mümkün değil. Peker, mevcut ‘dijital tecridin’ kalkması için muhalefet partilerinin BAE’ye yönelik girişimde bulunması gerektiğini düşünüyor.

“MUHALEFETİN GİRİŞİMCİ OLMASI HALİNDE SONUÇ VERECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM”

Diken’den Aytuğ Özçolak’ın haberine göre Peker’in avukatı Enes Barkın, Peker’in böyle bir adımın BAE nezdinde etki yaratacağından emin olduğunu söyledi. Barkın, Peker’in şunları söylediğini kaydetti:

“Ben sözüme uygun davranmaya hazırım. Sadece söz verdiğim için değil zaten gerekli gördüğüm için. Ama süreç bu koşullarda bunu yapabilmeme olanak vermiyor. Dolayısıyla bunun ortadan kalkması için muhalefetin girişimci olması halinde bunun sonuç vereceğini düşünüyorum. Sonuç verdiği anda da ben hangi tarihte ne yapacağımı taahhüt ediyorsam aynı şekilde davranacağım.”

TURHAN ÇÖMEZ ÖRNEĞİ

Barkın, böyle bir adımın nasıl etki yaratabileceğine dair yorumu şöyle: “Örneğin Turhan Çömez gitti Birleşik Arap Emirlikleri’nin Londra konsolosluğunda girişimde bulundu. Milletvekili bile olmayan bir kimse. Bunun bile Sedat Peker’in oradaki durumunda, kendisiyle kurulan iletişimde etkisi olduğunu söyleyeyim. Yani Turhan Çömez gibi eski bir milletvekilinin konsolosluk nezdinde yaptığı bir girişim bile bir kıpırdanma, bir hukuki hareketlilik yaratabiliyorsa, Türkiye’de iktidarın bir parçası olabiliceği hususunda bir kanaat yaratan siyasal partiler, bu yönde gerçekten bir konsensus yaratırlarsa, bunun net biçimde kendi hukuki durumunu değiştireceğine inanıyor.”