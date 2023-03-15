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Sel görüntülerini paylaşan Pınar Deniz isyan etti! ''Biz neden sürekli ölüyoruz, toplanan paralar nerede''

Yargı dizisinin Ceylin’i Pınar Deniz Şanlıurfa ve Adıyaman'da yaşanan ve 13 vatandaşımızın ölümüne neden olan sel felaketinin ardından paylaşım yaptı. Deniz, "Biz neden sürekli ölüyoruz. Toplanan paralar nerede? Bıktım artık" diyerek yaşananlardan dert yandı.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 17:43
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Sel görüntülerini paylaşan Pınar Deniz sitem etti

Sel görüntülerini paylaşan Pınar Deniz isyan etti! ''Biz neden sürekli ölüyoruz, toplanan paralar nerede''
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Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketiyle sarsıldı. Dün geceden bu yana etkili olan sağanak yağış Şanlıurfa'da hayatı felç etti. Şehrin yarısı sular altında kalırken felakette 13 vatandaşımız hayatını kaybetti.

"BIKTIM ARTIK GERÇEKTEN"

Ünlü oyuncu Pınar Deniz sel felaketinin ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Deprem sonrası yardım gecesi organizasyonuna katılan güzel oyuncu, bölgeden gelen bir kareyi paylaşarak "Biz neden sürekli ölüyoruz? Toplanan paralar nerede? Biz neden o gecenin ortağı olduk? Bıktım artık gerçekten" notuyla isyan etti.

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