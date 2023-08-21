Sen Beşiktaş'san hakemi de yeneceksin

Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş Beşiktaş'ın kıyameti kopardığı Pendik maçında kimsenin görmediği detayı yazdı.

Sen Beşiktaş'san hakemi de yeneceksin

Gürel Yurttaş / Yeniçağ

Türkiye'de hatalı hakem kararlarından en çok çeken takım Beşiktaş'tır.

Verilen verilmeyen penaltılar, yanlış çıkan kartlar, sayılmayan veya sayılan goller... Daha niceleri arşivlerde yazmaktadır.

Türkiye'de hakemden gol yiyen tek takımdır Beşiktaş.

1986-87 sezonunun 5 haftasında Ankara'da Ankaragücü maçında Beşiktaş'ın 1-0 yenildiği maçın golünü atan hakem Ahmet Akçay'dır.

Dün gibi hatırlıyorum. Kemal Yıldırım'ın auta giden şutu Akçay'ın (Orada neden duruyordu bilinmez) 6 pastaki Ahmet Akçay'a çarpıp ağlara gitmiştir.

Son Pendikspor maçında da vardı hatalı hakem kararları. Örneğin sayılmayan gol. Kornerde o top dışarıdan geldi diye bayrak kaldıran yardımcı hakem ve ona uyan hakem!

Defalarca kez izledim, top dışarıdan falan gelmiyor.

Ayrıca penaltı da tartışılır bana göre.

Ama geçelim bunları.

Beşiktaş, Pendikspor gibi bir takıma karşı öne geçtikten sonra neden başka gol atamaz, işi son saniyelere bırakır; onu sorgulayalım.

Maçtan sonra Beşiktaşlı yöneticiler isyan ediyor. Yok TFF'ye savaş açmışlar da yok hesabını soracaklarmış da falan filan.

Sen önce kendi takımına bak.

Çok sevdiğim rahmetli büyüğüm Vedat abinin (Okyar) şu sözleri hep aklımdadır:

"Hakem golünü mü vermedi? Bir daha atacaksın! Ofsayt mı verdi? Gerekirse 30 metreden gol atacaksın! Hakemi de kaleye sokacaksın! Sen Beşiktaş’san hakemi de yeneceksin!"

Üstüne laf söylemeye gerek var mı?

Sen Beşiktaş'san Pendikspor'la oynadığın maçtan sonra hakem hatalarına sığınıp ileri geri konuşmayacaksın.

Formül belli. Vedat abinin dediğini yapacaksın!

İlgili Haberler
Galatasaray neden 'Fetöcü değilim' diye bağırıp duruyor. Gürel Yurttaş açıkladı
Beşiktaş'ın Galatasaray'a verdiği acı dersi Gürel Yurttaş yazdı
Süleyman Seba'nın kimseye söylemediği sırrını Gürel Yurttaş açıkladı
Öne Çıkanlar
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
239 yıl sonra ilk taarruz ve kurt kapanı - Büyük Taarruz
239 yıl sonra ilk taarruz ve kurt kapanı - Büyük Taarruz
YKS ek tercihler ne zaman? 2023 YKS ek tercihler yapılacak mı?
YKS ek tercihler ne zaman? 2023 YKS ek tercihler yapılacak mı?
YKS sonuçları açıklandı mı? 2023 YKS sonuçlarına nereden bakılır?
YKS sonuçları açıklandı mı? 2023 YKS sonuçlarına nereden bakılır?
MasterChef All Star’a kim veda edecek? MasterChef All Star eleme oyunu fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef All Star’a kim veda edecek? MasterChef All Star eleme oyunu fragmanı yayınlandı mı?
Şener Üşümezsoy'dan ikinci büyük deprem açıklaması. Kırılacak fay hattının kaç kilometre olduğunu söyledi
Şener Üşümezsoy'dan ikinci büyük deprem açıklaması. Kırılacak fay hattının kaç kilometre olduğunu söyledi
Son Haberler
Yalova'da devrilen hurda yüklü tırda sıkışan sürücüyü vatandaşlar kurtardı Güncel
Yalova'da devrilen hurda yüklü tırda sıkışan sürücüyü vatandaşlar kurtardı
Hatay'da kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi: 2 yaralı Güncel
Hatay'da kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi: 2 yaralı
Rusya Ukrayna'da 6 yaşındaki Sofia'yı öldürdü... İşte füzenin vurma anı Dünya
Rusya Ukrayna'da 6 yaşındaki Sofia'yı öldürdü... İşte füzenin vurma anı
Rüyada papağan görmek ne demek? Rüyada papağan görmek neye işaret? Rüya Tabirleri
Rüyada papağan görmek ne demek? Rüyada papağan görmek neye işaret?
Moritanya'daki sellerde 4 çocuk hayatını kaybetti Dünya
Moritanya'daki sellerde 4 çocuk hayatını kaybetti
Su metrelerce havaya fışkırdı. Sürücüler şaşkına döndü Güncel
Su metrelerce havaya fışkırdı. Sürücüler şaşkına döndü
Şarjı çabuk biten iPhone kullanıcıları dikkat! Bu özelliği kapatın Güncel
Şarjı çabuk biten iPhone kullanıcıları dikkat! Bu özelliği kapatın