Gürel Yurttaş / Yeniçağ

Türkiye'de hatalı hakem kararlarından en çok çeken takım Beşiktaş'tır.

Verilen verilmeyen penaltılar, yanlış çıkan kartlar, sayılmayan veya sayılan goller... Daha niceleri arşivlerde yazmaktadır.

Türkiye'de hakemden gol yiyen tek takımdır Beşiktaş.

1986-87 sezonunun 5 haftasında Ankara'da Ankaragücü maçında Beşiktaş'ın 1-0 yenildiği maçın golünü atan hakem Ahmet Akçay'dır.

Dün gibi hatırlıyorum. Kemal Yıldırım'ın auta giden şutu Akçay'ın (Orada neden duruyordu bilinmez) 6 pastaki Ahmet Akçay'a çarpıp ağlara gitmiştir.

Son Pendikspor maçında da vardı hatalı hakem kararları. Örneğin sayılmayan gol. Kornerde o top dışarıdan geldi diye bayrak kaldıran yardımcı hakem ve ona uyan hakem!

Defalarca kez izledim, top dışarıdan falan gelmiyor.

Ayrıca penaltı da tartışılır bana göre.

Ama geçelim bunları.

Beşiktaş, Pendikspor gibi bir takıma karşı öne geçtikten sonra neden başka gol atamaz, işi son saniyelere bırakır; onu sorgulayalım.

Maçtan sonra Beşiktaşlı yöneticiler isyan ediyor. Yok TFF'ye savaş açmışlar da yok hesabını soracaklarmış da falan filan.

Sen önce kendi takımına bak.

Çok sevdiğim rahmetli büyüğüm Vedat abinin (Okyar) şu sözleri hep aklımdadır:

"Hakem golünü mü vermedi? Bir daha atacaksın! Ofsayt mı verdi? Gerekirse 30 metreden gol atacaksın! Hakemi de kaleye sokacaksın! Sen Beşiktaş’san hakemi de yeneceksin!"

Üstüne laf söylemeye gerek var mı?

Sen Beşiktaş'san Pendikspor'la oynadığın maçtan sonra hakem hatalarına sığınıp ileri geri konuşmayacaksın.

Formül belli. Vedat abinin dediğini yapacaksın!