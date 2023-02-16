Futbol dünyasının kara belası Şerafettin Tilki felaketlerin şifresini açıkladı. Bu kadarı tesadüf olamaz

Genelde batı toplumunda 13 sayası uğursuz olarak kabul edilir. Bu durum son yıllarda bizim topluma da sirayet etmiş durumda.

Dünya genelinde en çok bilinen ortak inanış bu.

Öyle ki, bir çok lüks otelde 13’ncü kat bulunmaz.

Binaların kapı ve daire numaralarında bu rakama rastlanmaz. Genelde 12+1 ya da, 12 A yazılıp, 14’e geçilir.

Sporcular 13 numaralı formayı pek istemez.

Uçak yolculuğunda 13’ncü sıra ve koltukta oturmayı kimse tercih etmez..

Liste uzayıp gidiyor.

Şimdi, durup dururken bu konuya neden daldık.

Hiç öyle olmadı. Son on yıl içinde yaşanan felaketlere, doğa dışı olaylara şöyle bir göz atayım dedim.

Karşıma çıkın rakam: 2013..

Yani 13 rakamı.

Nokta koyup 1913’e uzandım.

Birinci dünya savaşı öncesi.

Hemen kapatıp geri döndüm!

Bu 13’ün uğursuzluğuna yeniden odaklandım.

İskandinav Mitolojisine kadar uzanıyor. Bu mitolojik hikayeye göre, 12 Tanrı Valhalla denen özel bir yere yemek daveti alırlar. Yemek esnasında bir yabancı çıkagelir. Kendini Loki diye tanıtır. İşte bu davetsiz misafir Loki, Bereket Tanrısı Balder’i öldürür.

İşte bu 13’üncü kişinin en özel tanrıyı öldürmesi, felaketlerin başlamasına sebep olur. Tam 13 sene boyunca da sürer.

Mitolojik hikaye ne kadar gerçeği yansıtıyor tartışılır. Ancak bununla da sınırlı değil.

Uğursuz kabul edilen 13 rakamının şifrelerine göz atalım.

Da Vinci’nin şifresi var da, bizim neden olmasın!

Biz de insanız(!)

Hz. İsa’nın çarmıha gerilmeden öncesi son yemeğinde 13 kişi vardı. (Kendisi ve 12 Havarisi)

İbranice’nin 13’ncü harfi olan M’nin, ölüm anlamına gelen Mavet’in ilk hafi olması..

Hz. Muhammed’in doğum tarihi 571 senesi. Rakamların toplamı: 13

İkinci Haçlı seferinde yaşanılan başarısızlık: 1147 yine toplamı: 13

Osmanlı’nın Edirne’yi başkent yapması: 1363 karşımıza çıkan: 13

İstanbul’un fethi: 1453. Toplayalım sonuç aynı: 13

Daha da ileri gidilmedi değil. NASA üçüncü kez aya insanlı araç gönderdi. Apollo 13.

Arıza yüzünden iniş yapamayıp geri döndü. Bunu 13 rakamına bağlayanlar çoğunlukta!

Batılılar için bu listenin uzayıp gitmesi batıl inanışlarını daha da güçlendiriyor.

Bu tür kronolojik tarihi olayların rakamsal değerinde, 13 çıkıyor hep karşımıza.

Bunlar tesadüf mü, yoksa farklı anlamlar mı içeriyor, net bilgi yok.

Biz buradan hareket ile 2013 ve sonrasına bakalım.

Hani, İskandinav mitolojik hikayesine istinaden, 13 ile başlayıp 10 sene içinde yaşananlara özet ile göz atalım.

Böylece belki biraz daha ilerlemiş, fikir sahibi olabiliriz.

Unutmadan, us teoriye göre 3 yıl daha, dünya üzerinde benzeri olaylar kol gezecek!

2013 Suriye’de iç savaş çıktı.

2014 Malezya uçağı 239 yolcusu İle kayboldu. Hala en küçük bulgu yok. Hatta; uzaylılar kaçırdı senaryoları bile var.

Ne ilginç ki yine Malezya uçağı. Yıl: 2014. Ukrayna’da vurulan yolcu uçağında 298 kişiden kurtulan olmuyor.

2015 Ankara gar patlama.

Vodafone Park’da yaşanan canlı bomba trajedisi: 2016 ve diğer alçak terör olayları.

2019 pandemi salgını başlangıcı.

2023 Ülkemizi sarsan deprem felaketi.

Hemen akabinde Kanada Başbakanı Justin Trudeau yaptığı açıklamada, bir Amerikan F-22 savaş uçağının Kanada'nın Yukon kenti üzerinde "araba boyutunda" tanımlanamayan bir uçan nesne (UFO) düşürdüğünü duyurmuştu. Ardından Kuzey Amerika üzerinde ABD hava kuvvetleri tarafından üç adet UFO vurulduğu bildirildi.

Olup bitenlerin kısa kesiti böyle. Hani bir rakamın uğursuzluğu mu?

Yoksa tesadüfler silsilesi mi kestirmek güç.

Ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler.

Anlıyorum değerli dostlar.

Kafalarımız biraz karşıtı. Fikirler çatıştı.

Beyin jimnastiği yaptık.

Biraz olsun, matem havasından çıkıp ütopik olaylara daldık.

Tam degil ama epeyce aydınlandık.

Şahsen; bilime, ilime inanır, ona göre hareket ederim.

Ancak bilim de bunun için var zaten.

Varsayımların, teorilerin gerçek ya da öyle olmadığını ispatlamak için.