Büyükekşi'nin hakemlerle ilgili aldığı tarihi kararı Şerafettin Tilki ortaya çıkardı

Bozuk saat günde iki kez doğru zamanı gösterir.

Bu da saatin marifeti!

Öyle ya, başka bozulan bir şey saat gibi olamaz..

Futbol Federasyonu ve MHK da işte buna benzer bir uygulama başlattı.

Sevgili sporseverler. Değerli dostlar.

Gelin hep birikte beyin jimnastiği yapalım. Olayı anlatayım da, kafanızda canlandırın.

Canlı, canlı; heyecanlı.

Efendim olay şu;

TFF Başkanı, bazı yönetici ve danışmanlar odada. MHK başkanı Lale Orta ve ekibinden de isimler var.

Mehmet Büyükekşi, “Cüneyt Çakır’in başarısının sırrı neydi çok merak ediyorum” diyor.

Lale Orta atılıyor;

“Valla başkanım Cüneyt müthiş futbol oynar. Hızlı. Topu attı mı, yakalanmaz. Rıdvan Dilmen gibi. Uçup gider gol attırır.”

Büyükekşi araya giriyor. Şaşkın bir ifadeyle:

"Bu da nereden çıktı?"

Lale Orta devam ediyor:

“Antalya’da bir eğitimde, antrenörlerde vardı. Şu hakemler ile bir maç yapalım. Bakalım futbolu da, yönettikleri gibi mi oynuyorlar dediler. Cüneyt orada resital verdi! Tek başına maçı aldı. Hem de nasıl. Ayağına top ilk kez değen gibi olanlar çoğunlukta idi.”

Büyükekşi radikal karar alıyor anında.

"O zaman tüm hakemler mutlaka haftada bir halı sahada maçı yapsınlar. Pozisyonları yaşayıp öğrensinler" diyor.

Sohbet esnasında gündeme gelen konu, hakemlere yeni yol haritası oluyor.

Sadece eğitimlerde değil normal hayatlarında da futbol oynamaları zorunluluk haline getirildi.

Genelde eleştirdiğimiz bu kişi ve kurumları işte bu yüzden bozuk saat örneği ile yazı konusu yaptım. Çok yerinde karar. Ne kadar eğitim alırsan al, yaşamadığın pozisyon için doğru karar veremezsin. Bir cerrah inceliği isteyen anlar yaşanıyor.

Cüneyt Çakır, Rıdvan Dilmen gibi iyi futbolcu mu kestirmek zor. Araştırdım. Meğer Çakır öyle imiş!

Her iyi futbol oynayan, iyi hakem olur mu?

Sanmam. Ancak geneli önemli.

Mourinho da futbolcu kökenli değil. Fakat dünyanın en üst düzey hocalarından biri.

Bazı istisnalar olsa da bu şekilde sonuç değişmiyor.

Hakemlik yapan, mutlaka futbol oynamalı. Mahalle arasında, halı sahada, okul bahçesinde..

Yer, zaman ve mekana bakmaksızın.

Sizi duyar gibiyim. "Cüneyt hocayı anladık da, topu bomba diye karakola götüren de olabilir mi? Mesela kimler kötü fubolcudur acaba?" diyorsunuz değil mi?

İşte bunu da sorduk.

Sonuçlar çok ilginç.

Özgür Yankaya, Mete Kalkavan. Eskilerden Deniz Çoban, Bülent Yıldırım.

Bu arada Çakır’a en yakın isim kim derseniz. Onu da öğrendik. Hani Cüneyt hocayı Rıdvan’a benzettiler ya, partneri de İmparator lakaplı Oğuz. "O tam bir maestro" dediler. Kim mi? Genç kuşağın temsilcisi Yasin Kol..

En kötü gününüz bayram tadında geçsin. Kalın sağlıcakla güzel insanlar.