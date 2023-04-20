Büyükekşi'nin hakemlerle ilgili aldığı tarihi kararı Şerafettin Tilki ortaya çıkardı

Bunu nasıl öğrendiğine TFF Başkanı bile şaşıracak. Her şeyi gören adamdan yine kaçmadı. Sarı saçlı kara bela Şerafettin Tilki yazdı

Büyükekşi'nin hakemlerle ilgili aldığı tarihi kararı Şerafettin Tilki ortaya çıkardı

Bozuk saat günde iki kez doğru zamanı gösterir.
Bu da saatin marifeti!
Öyle ya, başka bozulan bir şey saat gibi olamaz..
Futbol Federasyonu ve MHK da işte buna benzer bir uygulama başlattı.
Sevgili sporseverler. Değerli dostlar.
Gelin hep birikte beyin jimnastiği yapalım. Olayı anlatayım da, kafanızda canlandırın.
Canlı, canlı; heyecanlı.
Efendim olay şu;
TFF Başkanı, bazı yönetici ve danışmanlar odada. MHK başkanı Lale Orta ve ekibinden de isimler var.
Mehmet Büyükekşi, “Cüneyt Çakır’in başarısının sırrı neydi çok merak ediyorum” diyor.
Lale Orta atılıyor;
“Valla başkanım Cüneyt müthiş futbol oynar. Hızlı. Topu attı mı, yakalanmaz. Rıdvan Dilmen gibi. Uçup gider gol attırır.”
Büyükekşi araya giriyor. Şaşkın bir ifadeyle:
"Bu da nereden çıktı?"
Lale Orta devam ediyor:
“Antalya’da bir eğitimde, antrenörlerde vardı. Şu hakemler ile bir maç yapalım. Bakalım futbolu da, yönettikleri gibi mi oynuyorlar dediler. Cüneyt orada resital verdi! Tek başına maçı aldı. Hem de nasıl. Ayağına top ilk kez değen gibi olanlar çoğunlukta idi.”
Büyükekşi radikal karar alıyor anında.
"O zaman tüm hakemler mutlaka haftada bir halı sahada maçı yapsınlar. Pozisyonları yaşayıp öğrensinler" diyor.
Sohbet esnasında gündeme gelen konu, hakemlere yeni yol haritası oluyor.
Sadece eğitimlerde değil normal hayatlarında da futbol oynamaları zorunluluk haline getirildi.
Genelde eleştirdiğimiz bu kişi ve kurumları işte bu yüzden bozuk saat örneği ile yazı konusu yaptım. Çok yerinde karar. Ne kadar eğitim alırsan al, yaşamadığın pozisyon için doğru karar veremezsin. Bir cerrah inceliği isteyen anlar yaşanıyor.
Cüneyt Çakır, Rıdvan Dilmen gibi iyi futbolcu mu kestirmek zor. Araştırdım. Meğer Çakır öyle imiş!
Her iyi futbol oynayan, iyi hakem olur mu?
Sanmam. Ancak geneli önemli.
Mourinho da futbolcu kökenli değil. Fakat dünyanın en üst düzey hocalarından biri.
Bazı istisnalar olsa da bu şekilde sonuç değişmiyor.
Hakemlik yapan, mutlaka futbol oynamalı. Mahalle arasında, halı sahada, okul bahçesinde..
Yer, zaman ve mekana bakmaksızın.
Sizi duyar gibiyim. "Cüneyt hocayı anladık da, topu bomba diye karakola götüren de olabilir mi? Mesela kimler kötü fubolcudur acaba?" diyorsunuz değil mi?
İşte bunu da sorduk.
Sonuçlar çok ilginç.
Özgür Yankaya, Mete Kalkavan. Eskilerden Deniz Çoban, Bülent Yıldırım.
Bu arada Çakır’a en yakın isim kim derseniz. Onu da öğrendik. Hani Cüneyt hocayı Rıdvan’a benzettiler ya, partneri de İmparator lakaplı Oğuz. "O tam bir maestro" dediler. Kim mi? Genç kuşağın temsilcisi Yasin Kol..
En kötü gününüz bayram tadında geçsin. Kalın sağlıcakla güzel insanlar.

Öne Çıkanlar
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Son Haberler
İttifakların ve partilerin oy pusulasındaki yerleri kesinleşti Güncel
İttifakların ve partilerin oy pusulasındaki yerleri kesinleşti
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları. Fenerbahçe nasıl şampiyon olur Spor
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları. Fenerbahçe nasıl şampiyon olur
Elazığ'da 4,6 büyüklüğünde deprem Güncel
Elazığ'da 4,6 büyüklüğünde deprem
'AKP' plakalı çakarlı araçla yol kesti, taksiciyi tehdit etti: Aldıracağım seni karakola Yaşam
'AKP' plakalı çakarlı araçla yol kesti, taksiciyi tehdit etti: Aldıracağım seni karakola
Galatasaray'dan flaş karar: Atakan Karazor hamlesi Spor
Galatasaray'dan flaş karar: Atakan Karazor hamlesi
Onur Buldu kızıyla paylaşım yaptı. Kısa sürede binlerce beğeni aldı Magazin
Onur Buldu kızıyla paylaşım yaptı. Kısa sürede binlerce beğeni aldı
İşte dünyanın dikkatini çeken o Türk. Fatih Saboviç yazdı Spor
İşte dünyanın dikkatini çeken o Türk. Fatih Saboviç yazdı